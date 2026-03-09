Αθλητικά

Τσεχία: Τερματοφύλακας έστειλε την μπάλα σε μπαλκόνι πολυκατοικίας έξω από το γήπεδο

Επική στιγμή στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της Τσεχίας
Ένα απίθανο συμβάν είχαμε στο παιχνίδι της Μποέμιανς με τη Σλόβαν Λίμπερετς για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της Τσεχίας, με τερματοφύλακα να διώχνει την μπάλα σε απέναντι πολυκατοικία.

Το γήπεδο της Μποέμιανς είναι μικρό και οι πολυκατοικίες πίσω από την εξέδρα έχουν “καθαρή” εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, με… πρόσβαση σε αυτές να έχουν όμως και οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται εκεί για το πρωτάθλημα Τσεχίας.

Αυτό απέδειξε ο τερματοφύλακας της Σλόβαν Λίμπερετς, Τόμας Κούμπεκ, ο οποίος σε μία προσπάθειά του να διώξει την μπάλα, την έστειλε έξω από το γήπεδο και πάνω σε μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Το video δεν άργησε έτσι να γίνει viral στα social media.

