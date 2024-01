Ο Τσικίνιο έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, με τον ίδιο να αναφέρει πως στόχος του είναι να πανηγυρίσει πολλούς τίτλους με τα «ερυθρόλευκα».

Ο Τσικίνιο ανακοινώθηκε το Σάββατο(20/01) από τον Ολυμπιακό, με τον Πορτογάλο επιθετικό να παρουσιάζεται με την φανέλα του συλλόγου και λίγο αργότερα να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των «ερυθρόλευκων».

Μάλιστα ο ίδιος δεν δίστασε να δείξει από την αρχή τις προθέσεις του, με τον 28χρονο ποδοσφαιριστή να αναφέρει πως βρίσκεται στον μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδας και έχει στόχο να πανηγυρίσει αρκετούς τίτλους με την ομάδα.

Οι πρώτες δηλώσεις του Τσικίνιο στο Olympiacos TV! / Chiquinho’s first statements on Olympiacos TV!#Olympiacos #Welcome #Transfer #Chiquinho #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/DAglQaMmXv