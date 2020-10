Τσιτσιπάς: Tα συγχαρητήρια από Ολυμπιακό και Αυγενάκη! (pics)

Τα συγχαρητήρια μέσω social media, έστειλαν στον Στέφανο Τσιτσιπά, η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο υφυπουργός Αθλητισμούς, Λευτέρης Αυγενάκης, μετά την πρόκριση του Έλληνα τενίστα στα ημιτελικά του Roland Garros, με την οποία εξασφάλισε τη δεύτερη παρουσία του στην τετράδα ενός Major τουρνουά, μετά το Australian Open το 2019.

“Συγχαρητήρια Στέφανε, μας έκανες και πάλι υπερήφανους! Καλή επιτυχία την Παρασκευή στον ημιτελικό του Roland Garros” αναφερόταν χαρακτηριστικά στην ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αμέσως μετά τη μεγάλη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά επί του Άντριαν Ρούμπλεφ, που του έδωσε την πρόκριση στους “4” του Roland Garros.

