Τσιτσιπάς: «Είμαι ευχαριστημένος που μπορώ να απολαμβάνω το τένις, χωρίς δυσφορία ή πόνο»

Το United Cup ολοκληρώθηκε για την Ελλάδα μετά την ήττα από τις ΠΗΑ, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να αφήνει εξαιρετικές εντυπώσεις και να δείχνει έτοιμος να βρει τον παλιό καλό του εαυτό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις στο United Cup, δεν έχασε σετ στα παιχνίδια του, νικώντας με άνεση και τον Τέιλορ Φριτζ, ο οποίος είναι παίκτης του Top 10.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι ευχαριστημένος με τη νίκη. Δεν ήταν εύκολο να μπω στο ματς. Έλειπα για μεγάλο διάστημα και αγώνες σαν κι αυτόν σε δοκιμάζουν στο έπακρο», δήλωσε στο ATPTour.com ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος δεν είχε δώσει επίσημο αγώνα από τον Σεπτέμβριο λόγω τραυματισμού στη μέση.

«Απέναντι σε παίκτες που ήταν πολύ σταθεροί τους τελευταίους μήνες, δοκιμάζεσαι με τους πιο σκληρούς και έντονους τρόπους. Ο Τέιλορ είναι ένας από αυτούς. Μπήκα στο γήπεδο γνωρίζοντας ότι έπρεπε να έχω τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση.

Δεν μπορούσα να επιτρέψω στον εαυτό μου να αποσυνδεθεί ούτε στιγμή στη διάρκεια του αγώνα και το κατάφερα αυτό εξαιρετικά. Η συγκέντρωσή μου ήταν εκεί. Προσπαθούσα να “διαβάσω” το παιχνίδι, να διαβάσω το γήπεδο και να δω ποια μοτίβα μπορεί να αρχίσει να χτίζει και να προτιμά περισσότερο. Προσπάθησα να τα αποφύγω και να παίξω το παιχνίδι μου. Πολύ επιθετικό τένις. Σε κάποια σημεία κυριάρχησα από τη βασική γραμμή. Ένιωσα ότι ήμουν αρκετά σταθερός σε αυτές τις ανταλλαγές. Είμαι πολύ χαρούμενος με την απόδοσή μου. Είναι μία από εκείνες τις νίκες που προσθέτουν αυτοπεποίθηση», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Κόκο Γκοφ και Κρίστιαν Χάρισον στο μικτό διπλό, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να χάσει την πρόκριση στα ημιτελικά του United Cup.

«Μίλησα με τη Μαρία. Είμαι πολύ περήφανος για εκείνη, τα πήγε εξαιρετικά. Χαίρομαι που μοιράστηκα το γήπεδο μαζί της», δήλωσε το Νο. 34 της κατάταξης PIF ATP Rankings. «Χτίζουμε ένα εξαιρετικό δίδυμο, εγώ κι εκείνη. Νιώθω ότι σε κάθε αγώνα διπλού καταλήγουμε σε νέες συνειδητοποιήσεις για το παιχνίδι μας. Δένουμε πολύ καλά και αισθάνομαι ότι σε κάθε ματς παίρνουμε ανατροφοδότηση και καταλαβαίνουμε πώς μπορούν τα παιχνίδια μας να αλληλεπιδρούν ακόμη καλύτερα.

Προφανώς πονάει να χάνεις σήμερα και να μην παίρνεις τη νίκη που θα μας έστελνε στο Σίδνεϊ, αλλά το βλέπω ως μια μεγαλύτερη ευκαιρία να εξελιχθούμε, να το χρησιμοποιήσουμε θετικά και, ελπίζω, να επιστρέψουμε του χρόνου με μεγαλύτερη πείνα», εξήγησε.

«Μέχρι στιγμής όλα είναι καλά», είπε ο φιναλίστ του Australian Open 2023, όταν ρωτήθηκε για τη φυσική του κατάσταση. «Είναι εξαιρετικό feedback να ξέρεις κάτι τέτοιο, να ξέρεις ότι δεν νιώθεις ενοχλήσεις ή πόνους. Είμαι πραγματικά πολύ ευχαριστημένος που μπορώ να απολαμβάνω το τένις καθημερινά, χωρίς δυσφορία ή πόνο που θα μου προκαλούσε περισσότερο άγχος στην καθημερινή ζωή… Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μπορώ να παίζω το άθλημα που αγαπώ. Η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Απολαμβάνω πραγματικά κάθε αγώνα που μπορώ να παίζω χωρίς πόνο.

Δεν το είχα αυτό εδώ και καιρό, οπότε το να μπορώ να παίζω έτσι μου δημιουργεί χαρά και ικανοποίηση και με κάνει να θέλω να επιστρέψω στις προπονήσεις. Ειδικά όταν αντιμετωπίζεις τόσο πολύ πόνο, και ιδιαίτερα στη μέση, αποθαρρύνεσαι πολύ γρήγορα όταν βλέπεις τον εαυτό σου επανειλημμένα στην ίδια κατάσταση. Η προπόνηση παύει να είναι απολαυστική. Το να μπορώ να το κάνω αυτό τώρα είναι σαν τη μεγαλύτερη ευτυχία», συμπλήρωσε.