Τσιτσιπάς: «Επιλέγω τουρνουά με οικονομικά κριτήρια»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε στο «Clay» και ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να αγωνιστεί σε τουρνουά, βάζοντας το οικονομικό όφελος σε πρώτη θέση.

Στα τουρνουά της Λατινικής Αμερικής, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν συμμετέχει, καθώς ποτέ δεν του έχει γίνει καλή οικονομική πρόταση και υπογράμμισε την ανωτερότητα της Μέσης Ανατολής στο οικονομικό κομμάτι.

Τα λόγια του Στέφανου Τσιτσιπά

«Θα είμαι άμεσος και ειλικρινής. Από οικονομικής άποψης, είναι κατανοητό να επιλέγω άλλους προορισμούς αντί για τη Νότια Αμερική. Όλοι οι παίκτες διαλέγουν τα τουρνουά και με βάση τις οικονομικές εγγυήσεις. Έτσι λειτουργεί το τένις. Η Νότια Αμερική δεν μου έχει προσφέρει ποτέ μια συμφωνία αρκετά καλή ώστε να τη σκεφτώ σοβαρά.

Η Μέση Ανατολή ήταν πάντα πολύ καλύτερη όσον αφορά τα appearance fees. Και η ευρωπαϊκή περιοδεία μου έχει προσφέρει επίσης ισχυρά οικονομικά κίνητρα. Αυτό κάνει τη διαφορά».

Παρά το γεγονός αυτό, ο Τσιτσιπάς εξέφρασε την επιθυμία να αγωνιστεί στη Νότια Αμερική: «Υπάρχει αυτό το πάθος στη Νότια Αμερική που μερικές φορές το αφήνω στην άκρη. Αλλά όταν η οικονομική διαφορά είναι μεγάλη, δεν έχεις πραγματικά άλλη επιλογή από το να πας εκεί που στηρίζεται η καριέρα σου.

Θα ήθελα πολύ να παίξω εκεί. Ήταν πάντα όνειρό μου να επισκεφθώ τη Νότια Αμερική και έχω ακούσει υπέροχα πράγματα Έχω επίσης πολλούς φιλάθλους εκεί και το βλέπω από τη δραστηριότητα στα social media και τη συνεχή αλληλεπίδραση με ανθρώπους από αυτό το μέρος του κόσμου».