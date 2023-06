Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα βρίσκονται μαζί στο Λονδίνο και προπονήθηκαν στο Aorangi Park του Wimbledon.

Μετά τον πρόωρο αποκλεισμό στο Χάλε, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ταξίδεψε στο Λονδίνο για προπονήσεις στο χορτάρι, πριν το Wimbledon.

Μαζί του είναι και η Πάουλα Μπαντόσα, η οποία κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το βρετανικό σλαμ. Οι δυο τους προπονήθηκαν παρέα στα προπονητικά court του All England Club.

“Το να κάνεις αυτό που αγαπάς με αυτόν που αγαπάς είναι ανεκτίμητο”, έγραψε η Πάουλα Μπαντόσα, δημοσιεύοντας στο προφίλ της στο twitter φωτογραφίες από την προπόνηση με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Getting to do what you love with who you love is priceless @steftsitsipas 💚🤝 #team https://t.co/vXsJKz1GrI