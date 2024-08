Τσιτσιπάς – Κοκκινάκης 1-3: Πρόωρος αποκλεισμός από το US Open για τον Έλληνα πρωταθλητή

Μετά τη Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποχαιρέτησε πρόωρα το τελευταίο Grand Slam της σεζόν, καθώς ηττήθηκε καθαρά από τον Θανάση Κοκκινάκη με 1-3 σετ στον πρώτο γύρο του US Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων για ακόμα μία χρονιά στη Νέα Υόρκη και αποχαιρέτησε το US Open από τον πρώτο γύρο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής διανύει περίοδο αγωνιστικής κρίσης κι αυτό φάνηκε και στο παιχνίδι με τον Θανάση Κοκκινάκη, ο οποίος επικράτησε με 3-1 σετ (6-7, 6-4, 3-6, 5-7) και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Νούνο Μπόργκες – Φεντερίκο Κορία.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απογοήτευσε ξανά στο US Open. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει πάει ποτέ πέρα από τον τρίτο γύρο στη διοργάνωση, ενώ έχει χάσει τρεις φορές στην πρεμιέρα του!

Ο Έλληνας πρωταθλητής πάλεψε για 3 ώρες και 54 λεπτά κόντρα στον Θανάση Κοκκινάκη, με τον Ελληνοαυστραλό να είναι ανώτερος και να πανηγυρίσει την πρώτη νίκη της καριέρας του κόντρα στον Τσιτσιπά, τον οποίο γνωρίζει πολύ καλά.

Ο Τσιτσιπάς είχε μια χρονιά που θα θέλει γρήγορα να ξεχάσει σε ό,τι αφορά τα Grand Slam, με εξαίρεση μόνο το Roland Garros, όπου για μια ακόμα χρονιά έπαιξε καλό τένις και ηττήθηκε στα προημιτελικά από τον μετ’ έπειτα πρωταθλητή, Κάρλος Αλκαράθ. Γι’ αυτό άλλωστε βρίσκεται για καιρό εκτός πρώτης δεκάδας στην παγκόσμια κατάταξη.

Own the moment, Thanasi!



Jubilant scenes as @TKokkinakis seals the victory over Tsitsipas in New York@usopen #USOpen pic.twitter.com/GMsqS0CJ36