Τσιτσιπάς – Μερίδα: Το μεσημέρι της Δευτέρας ο αγώνας για τον τρίτο γύρο του Madrid Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον qualifier Ντάνι Μέριδα (Νο.102) στον τρίτο γύρο του Madrid Open.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα έχει την ευκαιρία να πάρει το εισιτήριο για τους “16” της διοργάνωσης, με την αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον 21χρονο Ισπανό να είναι προγραμματισμένη για τo μεσημέρι της Δευτέρας (27/4/2026, 14:00, Cosmote Sport 6).

O Έλληνας πρωταθλητής φιλοδοξεί να πετύχει τρεις σερί νίκες σε τουρνουά (εκτός του ομαδικού United Cup) για πρώτη φορά μετά το Ντουμπάι τον περασμένο Φεβρουάριο!

Τσιτσιπάς και Μέριδα θα συναντηθούν για πρώτη φορά στην καριέρα τους και ο νικητής θα αντιμετωπίσει στον τέταρτο γύρο είτε τον κάτοχο του τίτλου Κάσπερ Ρουντ, είτε τον Αλεχάντρο Νταβιίντοβιτς Φοκίνα, δύο εξαιρετικούς παίκτες στη χωμάτινη επιφάνεια.