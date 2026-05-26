Αθλητικά

Τσιτσιπάς – Μουλέρ 1-0 τελικό: Αποσύρθηκε ο Γάλλος και ο Έλληνας τενίστας προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Roland Garros

Δίχως να ιδρώσει ο Έλληνας τενίστας πέρασε στον δεύτερο γύρο του Roland Garros
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο/ REUTERS/Manon Cruz
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Παρακολουθήσατε live την πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Roland Garros κόντρα στον Γάλλο Αλεξάντρ Μουλέρ.

15:41 | 26.05.2026

Καλή συνέχεια από το NewsIt.gr

15:40 | 26.05.2026

Ακολουθεί αναλυτικό ρεπορτάζ

15:40 | 26.05.2026
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Roland Garros
15:40 | 26.05.2026
Τέλος αγώνα
15:39 | 26.05.2026
Τελικά, ο Μουλέρ σταμάτησε
15:34 | 26.05.2026
Συνεχίζει κανονικά ο Γάλλος και βλέπουμε
15:34 | 26.05.2026

Δεν αποκλείεται να αποσυρθεί από τον αγώνα ο Γάλλος

15:34 | 26.05.2026

Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι για να εξεταστεί από τον γιατρό

15:34 | 26.05.2026
Αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού ο Μουλέρ

Δεν πατάει καθόλου καλά στο γήπεδο και δεν κυνηγάει τις φάσεις

15:32 | 26.05.2026
3-0 o Τσιτσιπάς με νέο μπρέικ
15:31 | 26.05.2026

Ο Στέφανος έχει εξαφανίσει από το γήπεδο του Μουλέρ, μετά το αρχικό 0-2 στο πρώτο σετ

15:27 | 26.05.2026
2-0 o Τσιτσιπάς και 8 σερί γκέιμ για τον Έλληνα τενίστα
15:27 | 26.05.2026
7 σερί γκέιμ έχει πάρει ο Έλληνας τενίστας
15:25 | 26.05.2026
Μπρέικ κατευθείαν ο Τσιτσιπάς και 1-0 στο δεύτερο σετ
15:22 | 26.05.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο σετ με τον Μουλέρ στο σερβίς
15:21 | 26.05.2026
Έχανε με 0-2 και απάντησε με 6 σερί γκέιμ
15:16 | 26.05.2026
6-2 o Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος κατακτά το πρώτο σετ με σαρωτικό τρόπο
15:11 | 26.05.2026
Και νέο μπρέικ για τον Τσιτσιπά! 5-2 ο Έλληνας τενίστας

Σερβίρει για το πρώτο σετ

15:10 | 26.05.2026
Συνεχίζει το σερί του ο Στέφανος! 4-2 μπροστά
15:04 | 26.05.2026
Νέο μπρέικ ο Τσιτσιπάς και 3-2!
14:59 | 26.05.2026
2-2 ισοφαρίζει ο Τσιτσιπάς
14:54 | 26.05.2026
Επιτέλους ο Στέφανος μπήκε στο παιχνίδι! Μπρέικ και 1-2
14:51 | 26.05.2026
Τραγικό πρώτο σέρβις γκέιμ για τον Τσιτσιπά!

Δεν πήρε ούτε πόντο και βρίσκεται πίσω με 0-2 στο πρώτο σετ

14:49 | 26.05.2026
Εντυπωσιακό ξεκίνημα από τον Γάλλο και 0-1 στα γκέιμ του πρώτου σετ
14:45 | 26.05.2026
Σερβίρει πρώτος ο Αλεξάντρ Μουλέρ
14:42 | 26.05.2026

Οι δύο τενίστες κάνουν ζέσταμα και το παιχνίδι θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά

14:42 | 26.05.2026
Ο Τσιτσιπάς δεν δείχνει φέτος σταθερό πρόσωπο

Είναι ικανός για το καλύτερο αλλά και για το χειρότερα αποτέλεσμα

14:42 | 26.05.2026

Ο Έλληνας τενίστας είναι το φαβορί για πρόκριση στον δεύτερο γύρο, μετρώντας τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις κόντρα στον Γάλλο No.127, ο οποίος αγωνίζεται, πάντως, εντός έδρας

14:41 | 26.05.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Roland Garros κόντρα στον Αλεξάντρ Μουλέρ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
116
82
81
70
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo