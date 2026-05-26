Τσιτσιπάς – Μουλέρ 1-0 τελικό: Αποσύρθηκε ο Γάλλος και ο Έλληνας τενίστας προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Roland Garros

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο/ REUTERS/Manon Cruz
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
15:41 | 26.05.2026
Καλή συνέχεια από το NewsIt.gr
15:40 | 26.05.2026
Ακολουθεί αναλυτικό ρεπορτάζ
15:40 | 26.05.2026
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Roland Garros
15:39 | 26.05.2026
Τελικά, ο Μουλέρ σταμάτησε
15:34 | 26.05.2026
Συνεχίζει κανονικά ο Γάλλος και βλέπουμε
15:34 | 26.05.2026
Δεν αποκλείεται να αποσυρθεί από τον αγώνα ο Γάλλος
15:34 | 26.05.2026
Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι για να εξεταστεί από τον γιατρό
15:34 | 26.05.2026
Αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού ο Μουλέρ
Δεν πατάει καθόλου καλά στο γήπεδο και δεν κυνηγάει τις φάσεις
15:32 | 26.05.2026
3-0 o Τσιτσιπάς με νέο μπρέικ
15:31 | 26.05.2026
Ο Στέφανος έχει εξαφανίσει από το γήπεδο του Μουλέρ, μετά το αρχικό 0-2 στο πρώτο σετ
15:27 | 26.05.2026
2-0 o Τσιτσιπάς και 8 σερί γκέιμ για τον Έλληνα τενίστα
15:27 | 26.05.2026
7 σερί γκέιμ έχει πάρει ο Έλληνας τενίστας
15:25 | 26.05.2026
Μπρέικ κατευθείαν ο Τσιτσιπάς και 1-0 στο δεύτερο σετ
15:22 | 26.05.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο σετ με τον Μουλέρ στο σερβίς
15:21 | 26.05.2026
Έχανε με 0-2 και απάντησε με 6 σερί γκέιμ
15:16 | 26.05.2026
6-2 o Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος κατακτά το πρώτο σετ με σαρωτικό τρόπο
15:11 | 26.05.2026
Και νέο μπρέικ για τον Τσιτσιπά! 5-2 ο Έλληνας τενίστας
Σερβίρει για το πρώτο σετ
15:10 | 26.05.2026
Συνεχίζει το σερί του ο Στέφανος! 4-2 μπροστά
15:04 | 26.05.2026
Νέο μπρέικ ο Τσιτσιπάς και 3-2!
14:59 | 26.05.2026
2-2 ισοφαρίζει ο Τσιτσιπάς
14:54 | 26.05.2026
Επιτέλους ο Στέφανος μπήκε στο παιχνίδι! Μπρέικ και 1-2
14:51 | 26.05.2026
Τραγικό πρώτο σέρβις γκέιμ για τον Τσιτσιπά!
Δεν πήρε ούτε πόντο και βρίσκεται πίσω με 0-2 στο πρώτο σετ
14:49 | 26.05.2026
Εντυπωσιακό ξεκίνημα από τον Γάλλο και 0-1 στα γκέιμ του πρώτου σετ
14:45 | 26.05.2026
Σερβίρει πρώτος ο Αλεξάντρ Μουλέρ
14:42 | 26.05.2026
Οι δύο τενίστες κάνουν ζέσταμα και το παιχνίδι θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά
14:42 | 26.05.2026
Ο Τσιτσιπάς δεν δείχνει φέτος σταθερό πρόσωπο
Είναι ικανός για το καλύτερο αλλά και για το χειρότερα αποτέλεσμα
14:42 | 26.05.2026
Ο Έλληνας τενίστας είναι το φαβορί για πρόκριση στον δεύτερο γύρο, μετρώντας τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις κόντρα στον Γάλλο No.127, ο οποίος αγωνίζεται, πάντως, εντός έδρας
14:41 | 26.05.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Roland Garros κόντρα στον Αλεξάντρ Μουλέρ