«Super» τελικός στο ATP Masters 1000 Rolex Monte Carlo μεταξύ του Στέφανου Τσιτσιπά και του Αντρέι Ρούμπλεφ (15:30, NewsIt.gr, COSMOTE SPORT 6 HD). Τον πρώτο τους Masters τίτλο ψάχνουν οι δυο αθλητές.

Ημέρα τελικού! Στέφανος Τσιτσιπάς και Αντρέι Ρούμπλεφ, δυο τενίστες της ίδιας γενιάς, κοντράρονται το μεσημέρι στον μεγάλο αγώνα του τουρνουά Masters 1000 του Μόντε Κάρλο, με σκοπό να το… σηκώσουν.

Ο Ρούμπλεφ μπαίνει με τεράστια αυτοπεποίθηση στον μεγαλύτερο τελικό της καριέρας του (πρώτο σε 1000 τουρνουά της ATP), έχοντας αποκλείσει σε αυτή τη… διαδρομή τον Ράφα Ναδάλ (στα προημιτελικά) και θα επιχειρήσει να είναι αυτός που θα καταλήξει στο τέλος του ματς, με τον παρθενικό τίτλο Masters στα χέρια.

Απ’ τη μεριά του, ο Τσιτσιπάς (No 5 της παγκόσμιας κατάταξης) θα προσπαθήσει να εκπληρώσει ένα μεγάλο του στόχο με την κατάκτηση του πρώτου ATP 1000 στην καριέρα του. Αυτός θα είναι ο 14ος τελικός για τον Τσιτσιπά στο ATP Tour, διεκδικώντας τον 6ο και δεύτερο σημαντικότερο τίτλο του, μετά το ATP Finals το 2019.

