Ποιος να του το’ λεγε του Στέφανου όταν ως πιτσιρικάς έβλεπε αυτόν τον τεράστιο τενίστα, τον Ρότζερ Φέντερερ, πως θα ερχόταν η μέρα που θα τον απέκλειε στο ATP Finals! Όσο και να πίστευε στον εαυτό του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ίσως και να έλεγε… τρελό εκείνον που θα του έβαζε αυτό το σενάριο στο τραπέζι!

Κι όμως συνέβη. Και μάλιστα δίκαια και καθαρά, με 2-0 σετ και με μια εμφάνιση παγκόσμιας κλάσης, χωρίς να αφήνει περιθώρια στον Ελβετό super star του παγκόσμιου τένις.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπαιξε το τένις της ζωής του κι ετοιμάζεται αύριο (σ.σ. Κυριακή 17.11.2019 και 20:00 ώρα Ελλάδας) για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης με αντίπαλο έναν εκ των Ντομινίκ Τιμ και Αλεξάντερ Ζβέρεφ, το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών.

Το συγκλονιστικό παιχνίδι έγινε φυσικά το απόλυτο θέμα συζήτησης και στο Twitter, με τα σχόλια για τον 21χρονο Έλληνα τενίστα να είναι, φυσικά, αποθεωτικά!

Today I saw The King 👑! He didn't win because of a great #Tsitsipas, (which I really hope takes home the 🏆 tomorrow) but it was great nonetheless! #NittoATPFinals #Federer #O2Arena pic.twitter.com/i2bfTlKoyU

— Natan Micheletti (@NatanTheMitch) November 16, 2019