Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στο Ντόμινικ Στρίκερ επικρατώντας με 2-0 σετ (6-3, 6 ) . και προκρίθηκε στους 8 του τουρνουά της Στουτγκάρδης.

Το Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης επιβεβαίωσε την ανωτερότητα του κόντρα στο Ελβετό τενίστα, Νο 200 στον κόσμο περνώντας εύκολα στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει τον Άντι Μάρεϊ.

Ο αγώνας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε δυναμικά το παιχνίδι, κράτησε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το σερβίς του, και με μπρέικ στο έκτο game, επικράτησε στο πρώτο σετ με 6-3.

Ο Τσιτσιπάς μπήκε με την ίδια αποφασιστικότητα και στο δεύτερο σετ έκανε κατευθείαν το break, και βρέθηκε μπροστά με 2-0 . Σε αυτό το σημείο λόγω έντονης βροχόπτωσης, το ματς διεκόπη προσωρινά.

Η διακοπή δεν επηρέασε τον Έλληνα πρωταθλητή, συνεχίζοντας στους ίδιους ρυθμούς, κράτησε το προβάδισμα του και έκλεισε το δεύτερο σετ με 6-4 για το 2-0 στο ματς και την πρόκριση στους 8.

🇬🇷 @steftsitsipas defeats Stricker 6-3, 6-4 to face Andy Murray at the #BOSSOPEN quarter-finals! 🙌@theweissenhof pic.twitter.com/Exdt4STNpu