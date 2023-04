Ο Τσούμπα Άκπομ ηγείται της προσπάθειας της Μίντλεσμπρο για επιστροφή στα “σαλόνια” του αγγλικού ποδοσφαίρου και μάλιστα επιβραβεύτηκε με το βραβείο του MVP της Championship!

Ο Τσούμπα Ακπομ κάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και αναδείχτηκε παίκτης της χρονιάς στην Championship, τη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο 27χρονος Αγγλος φορ, γνωστός στην Ελλάδα από τη θητεία του για τρία χρόνια στον ΠΑΟΚ, φέτος αγωνίζεται με τη φανέλα της Μίντλεσμπρο, στην οποία τον παραχώρησε το περασμένο καλοκαίρι η ομάδα της Θεσσαλονίκης έναντι τριών εκατ. ευρώ.

Ο Ακπομ έχει πετύχει 28 γκολ και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αναδειχθεί πρώτος σκόρερ στην Championship.

Να σημειωθεί ότι η ομάδα του είναι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 74 βαθμούς σε 43 αγώνες και διεκδικεί ν’ αγωνιστεί στα playoffs για την άνοδο στην Premier League.

The Player of the Season sponsored by @SkyBet, goes to @Boro‘s Chuba Akpom!



Follow live: https://t.co/dmfvaztspZ#EFL | #EFLAwards