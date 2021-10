Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ηττήθηκε από την Αρμάνι Μιλάνο στην πρεμιέρα της Euroleague, αλλά περισσότερο “πάγωσε” από το σοβαρό τραυματισμό του Μιλουτίνοφ, μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Σέρβος σέντερ σωριάστηκε σφαδάζοντας στο παρκέ και στη συνέχεια αποχώρησε υποβασταζόμενος, αλλά σύμφωνα με τη νέα ενημέρωση από τη ρωσική ομάδα, γλίτωσε τελικά τα χειρότερα.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού υπέστη μερική ρήξη έσω πλάγιου συνδέσμου και δεν θα χρειαστεί να χάσει όλη τη χρονιά, με βάση τους αρχικούς φόβους. Ακόμη δεν είναι πάντως γνωστό πόσο καιρό θα μείνει εκτός. «Θα υποβληθεί σε συντηρητική θεραπεία στις εγκαταστάσεις του συλλόγου», αναφέρει μόνο η ενημέρωση από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Nikola Milutinov suffered a knee injury



Upon returning to Moscow the basketball player underwent examination at the GMS Clinic, which revealed partial damage to the internal lateral ligament of the left knee. pic.twitter.com/TkenHAbiIG