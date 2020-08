H σύγκρουση που είχαν ο Ζοάν Ζαρκό με τον Φράνκο Μορμπιντέλι στο MotoGP της Αυστρίας παραλίγο να αποβεί μοιραία για τον Βαλεντίνο Ρόσι.

Η μηχανή του Ζοάν Ζαρκό ήρθε σε επαφή με αυτή του Φράνκο Μορμπιντέλι στο MotoGP της Αυστρίας, την ώρα που ο πρώτος προσπάθησε να προσπεράσει το δεύτερο. Τα όσα ακολούθησαν… περιγράφονται ιδανικά μόνο από την εικόνα, που συγκλονίζει.

Τρομακτική σύγκρουση – Έγιναν… κομμάτια δυο μηχανές στο moto2 στην Αυστρία (video)

Οι μηχανές των δυο αναβατών εκσφενδονίστηκαν και έφτασαν με φόρα στη στροφή που ήταν κοντά, με τον Βαλεντίνο Ρόσι να βλέπει και τις δύο να περνούν μπροστά του, τη μια μάλιστα εξ επαφής (μια.. ανάσα από το κεφάλι του).

Οι διοργανωτές έβγαλαν κόκκινη σημαία, ο αγώνας σταμάτησε για μερικά λεπτά προκειμένου να καθαριστεί η πίστα, με τους αναβάτες να επιστρέφουν στα pits. Ο Βαλεντίνο Ρόσι είχε την ευκαιρία να δει σε replay τι συνέβη και πόσο τυχερός ήταν. Ο Ιταλός δεν πίστευε από τι γλίτωσε

Another scary accident at the #AustrianGP with Zarco and Morbidelli, Rossi narrowly escapes getting involved.#MotoGP pic.twitter.com/zeHCZy1WyG