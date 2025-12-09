Τζαβέλλας στους παίκτες του Παναθηναϊκού: «Στηρίξτε τον προπονητή και τους ανθρώπους της ομάδας»

Ο Γιώργος Τζαβέλλας δεν είναι πλέον αγωνιστικός διευθυντής του Παναθηναϊκού και πήγε στο Κορωπί για να αποχαιρετήσει τους παίκτες της ομάδας, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου.

Πριν ξεκινήσει η προπόνηση ο Τζαβέλλας έβγαλε αποχαιρετιστήριο λόγο στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και μάλιστα μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία του, δέχθηκε το χειροκρότημα από τους παίκτες και αποχαιρετήθηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα λόγια του Γιώργου Τζαβέλλα: «Σας ευχαριστώ πολύ γιατί είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Σ’ αυτόν τον 1,5 χρόνο μου στην ομάδα χάρηκα ιδιαίτερα γιατί δουλέψαμε όλοι μαζί για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Θέλω να σας ζητήσω να στηρίξετε τον προπονητή και τους ανθρώπους της ομάδας, να αγαπάτε τις οικογένειές σας γιατί το επάγγελμα του ποδοσφαιριστή έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια κι έχετε βάρος στους ώμους σας και να προσέχετε τους εαυτούς σας».