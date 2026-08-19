Τζέικομπ Νίστρουπ: «Δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους, πάμε για την πρόκριση»

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ (20/08/26, 21:30) για τα πλέι οφ του Conference League και ο Τζέικομπ Νίστρουπ τόνισε ότι μοναδικός στόχος είναι η πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επεσήμανε στις δηλώσεις του για το ματς του Παναθηναϊκού στο Conference League ότι έχει ξεκάθαρους στόχους για το μέλλον, οι οποίοι είναι να δημιουργήσει μία ομάδα που θα παίζει συνεχώς καλά.

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Ο Δανός προπονητής μίλησε και για το χώρο του κέντρου του Παναθηναϊκού και αν θα χρησιμοποιήσει ξανά το δίδυμο Καμαρά – Τσιριβέγια, που δεν έχει πάρει καλό βαθμό στα ματς που έχει συνυπάρξει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου

Παιχνίδι με μία άγνωστη αντίπαλο, τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός για να πάρει σκορ πρόκρισης: «Πρώτα από όλα το σημαντικότερο είναι να αγωνιστούμε για περισσότερη ώρα σε καλό επίπεδο. Όπως κάναμε μετά τα πρώτα τριάντα λεπτά στην Σόφια. Να παίξουμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση από ότι κάναμε. Όταν είσαι σε μία ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, η νοοτροπία πρέπει να είναι νικητή.

Να είμαστε πιο δυνατοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά παράλληλα θα πρέπει να έχουμε σεβασμό στους αντιπάλους μας. Έκαναν δύο πολύ καλά παιχνίδια με την Μπεσίκτας. Έχουμε δύο ματς για να πάρουμε τη πρόκριση κι αυτός είναι ο μεγάλος στόχος για όλους μας».

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Στα προκριματικά δεν έχει κερδίσει ακόμα εντός έδρας ο Παναθηναϊκός, υπάρχει κάποια εξήγηση γι αυτό; «Απλή σύμπτωση, αν δείτε τα στατιστικά θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει κι εντός έδρας. Εκτός έδρας με την Πάκσι θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει και με περισσότερα γκολ και μετά ήμασταν νευρικοί στο εντός.

Με την ΤΣΣΚΑ 1948 πίστευα μετά το πρώτο γκολ ότι θα σκοράρουμε άμεσα και δεύτερο και θα μπορούσαμε να κερδίσουμε το ματς, αλλά μετά δεν ήμασταν καλοί. Ελπίζω αύριο να πάρουμε τη πρώτη εντός έδρας νίκη της σεζόν. Είναι δύο παιχνίδια και θα κριθεί σε δύο ματς η πρόκριση, όμως θέλω να πάρουμε οπωσδήποτε τη νίκη αύριο. Μία νίκη αύριο θα ήταν υπέροχη».

Για τη προτίμηση Καμαρά – Τσιριβέγια στο κέντρο κι αν είναι προσαρμογή στον αντίπαλο. Ποιοι είναι οι λόγοι που τους επιλέγεται; «Δεν είναι σίγουρο ότι αυτοί θα παίξουν κι αύριο. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες στο κέντρο. Ο Κοντούρης δουλεύει πάρα πολύ καλά, πολύ σκληρά και ξέρω ότι είχε μερικά πολύ καλά παιχνίδια χθες. Ο Τσέριν είναι στην 5η του σεζόν στην ομάδα, είναι πιστός και τον υπολογίζουμε απόλυτα.

Θα έχουμε και τον Κάνγκουα μετά τα προκριματικά. Αυτό σημαίνει ότι ένας παίκτης που σήμερα παίζει, μπορεί την άλλη εβδομάδα να είναι στον πάγκο. Όταν είσαι στον Παναθηναϊκό, θα πρέπει να έχεις και καλούς παίκτες στον πάγκο, έτσι γίνεται. Έχουμε καλό βάθος στην ομάδα και είμαι ικανοποιημένος με αυτό».

Πόσο απέχει η εικόνα του Παναθηναϊκού στα προκριματικά από αυτό που θέλει να δει ο Νίστρουπ στα μέσα και στη συνέχεια της σεζόν: «Δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους. Θέλω κι ελπίζω να παίξουμε πολύ καλύτερα. Μία σταθερή ομάδα που θα παίζει συνεχώς καλά. Όπως έχω πει από τη πρώτη μέρα είμαι εδώ για να πάρω αρχικά αποτελέσματα, με μία πολύ νέα ομάδα.

Έχουμε λίγο καιρό μαζί, αλλά πιστεύω ότι βελτιωνόμαστε και θα βελτιωθούμε κι άλλο. Μπορεί να μην παίζουμε τέλεια, ούτε να παίξουμε τέλεια σε δύο εβδομάδες, όμως τώρα θέλουμε τα αποτελέσματα, αυτό έχει σημασία».