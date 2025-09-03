Τζιανμάρκο Ποτζέκο για τον Ακίλε Πολονάρα: «Δεν σήκωσε το τηλέφωνο κόντρα στην Ελλάδα και χάσαμε»

Η Ιταλία πήρε την τρίτη νίκη της σε τέσσερα παιχνίδια στο φετινό Eurobasket, με το 67-63 επί της Ισπανίας και ο Τζιανμάρκο Ποτζέκο συνέδεσε την πορεία των Ιταλών με την… ψυχή της ομάδας του τον Ακίλε Πολονάρα.

Δίνοντας δεύτερη “μάχη” με τον καρκίνο, ο Ακίλε Πολονάρα δεν βρίσκεται φέτος κοντά στην εθνική Ιταλίας, αλλά οι παίκτες του Τζιανμάρκο Ποτζέκο παίζουν και για αυτόν στα παρκέ της Κύπρου, με τον Ιταλό προπονητή να εξηγεί πως η επαφή του με την ομάδα καθορίζει την παρουσία της στο παρκέ.

Πιο συγκεκριμένα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των “ατζούρι” ανέφερε τα εξής: «Τον παίρνω τηλέφωνο πριν τους αγώνες. Κόντρα στην Ελλάδα του είπα: “Θα σε πάρω 30 λεπτά πριν τον αγώνα με όλα τα παιδιά στα αποδυτήρια”. Τον πήρα και δεν το σήκωσε. Και χάσαμε. Μετά τον κάλεσα κόντρα στην Γεωργία. “Σήμερα πρέπει να απαντήσεις”. Το σήκωσε και κερδίσαμε.

Μετά απέναντι στην Βοσνία το σήκωσε και κερδίσαμε και σήμερα έγινε το ίδιο. Όποτε απαντά, κερδίζουμε το παιχνίδι. Ίσως νομίζετε ότι είναι σύμπτωση, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια».