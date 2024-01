Ο Τζοέλ Εμπίντ των Σίξερς τραυματίστηκε ξανά στο αριστερό γόνατο, θα υποβληθεί σε εξετάσεις και κινδυνεύει να μείνει εκτός διεκδίκησης του MVP.

Ο Τζοέλ Εμπίντ έπεσε στο παρκέ στον αγώνα των Σίξερς με τους Γουόριορς και πάνω του προσγειώθηκε -άτσαλα- ο Κουμίνγκα. Ο “ψηλός” των Σίξερς έδειχνε να πονάει πολύ και σήμερα (31.01) θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς.

Ο Εμπίντ έχει χάσει φέτος ήδη 12 παιχνίδια της ομάδας του και αν χάσει παραπάνω από πέντε ακόμη, τότε δεν θα μπορεί να διεκδικήσει το βραβείο του MVP για δεύτερη συνεχή σεζόν. Κι αυτό γιατί δεν θα μπορεί να πιάσει το μίνιμουμ των 65 εμφανίσεων που έχει ορίσει από φέτος το ΝΒΑ για τα βραβεία.

Ο 29χρονος άσος είναι φέτος πρώτος σκόρερ του ΝΒΑ με 35,3 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ μετρά επίσης 11,3 ριμπάουντ (6ος) και 5,7 ασίστ (25ος) ανά αγωνα.

Joel Embiid is down in serious pain…Hope he is OK.



