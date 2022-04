Ο Τζοέλ Εμπίντ κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του σε ένα σπουδαίο διπλό επί των Τορόντο Ράπτορς, χαρίζοντας στους Φιλαδέλφεια Σίξερς την πρόκριση στα ημιτελικά της Ανατολής στο NBA.

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν για ένα ακόμη ματς ασταμάτητος, αλλά και… εριστικός, αφού δεν δίστασε να απαντήσει στις αποδοκιμασίες των Καναδών στις εξέδρες.

Μετά από ένα σφύριγμα εναντίον του, ο Εμπίντ φώναξε «Βγάλτε τον σκασμό» («Shut the fuck up») προς τους οπαδούς των Τορόντο Ράπτορς, με την κάμερα να “πιάνει” το στιγμιότυπο και τον ίδιο να κινδυνεύει πια με πρόστιμο.

Joel Embiid outmuscles the Raptors to tie the game, 46-46.



Embiid clearly unhappy there was no foul on the play #WeTheNorth pic.twitter.com/UIGgWuw18p