Τζόκοβιτς και Παγώνης ξανά μαζί στο κορτ

Ο Ραφαήλ Παγώνης συναντήθηκε για ακόμα μία φορά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αθήνα και συγκεκριμένα σε γήπεδο της Γλυφάδας, με τον νεαρό Έλληνα αθλητή να κάνει ανάρτηση στα social media.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς που μένει μόνιμα στην Ελλάδα και προπονείται σε γήπεδα των Νοτίων Προαστίων βρέθηκε με τον Ραφαήλ Παγώνη και έδωσε τις πολύτιμες συμβουλές του στον ανερχόμενο τενίστα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

View this post on Instagram A post shared by Rafael Pagonis (@rafael_pagonis)

Ο Παγώνης πριν λίγες μέρες κατέκτησε το Category 1 στα 16άρια της Team Europe στη Βαρκελώνη. Οι δύο τους είχαν προπονηθεί μαζί τρεις φορές και τον περασμένο Δεκέμβριο.