Τζόκοβιτς και Παγώνης ξανά μαζί στο κορτ

Ο Σέρβος θρύλος έδωσε για ακόμα μία φορά τις συμβολές του στον νεαρό τενίστα
Ο Τζόκοβιτς και ο Παγώνης σε κορτ της Αθήνας

Ο Ραφαήλ Παγώνης συναντήθηκε για ακόμα μία φορά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αθήνα και συγκεκριμένα σε γήπεδο της Γλυφάδας, με τον νεαρό Έλληνα αθλητή να κάνει ανάρτηση στα social media.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς που μένει μόνιμα στην Ελλάδα και προπονείται σε γήπεδα των Νοτίων Προαστίων βρέθηκε με τον Ραφαήλ Παγώνη και έδωσε τις πολύτιμες συμβουλές του στον ανερχόμενο τενίστα.

 
 
 
 
 
Ο Παγώνης πριν λίγες μέρες κατέκτησε το Category 1 στα 16άρια της Team Europe στη Βαρκελώνη. Οι δύο τους είχαν προπονηθεί μαζί τρεις φορές και τον περασμένο Δεκέμβριο.

