Τζορτζ Μπάλντοκ: Ενός λεπτού σιγή και στεφάνι από την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στη μνήμη του ποδοσφαιριστή

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ τίμησε την μνήμη του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ, πριν τον εντός έδρας αγώνα της απέναντι στην Στόουκ, με τις «λεπίδες» να κρατούν ενός λεπτού σιγή, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκε και ένα στεφάνι στην άκρη του γηπέδου με το κλίμα να είναι πολύ συγκηνιτκό.

Τρομερές στιγμές στο «Bramall Lane» πριν από την αναμέτρηση της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ απέναντι στην Στόουκ, με την πρώην ομάδα του Τζορτζ Μπάλντοκ να τιμά τη μνήμη του ποδοσφαιριστή που έφυγε από την ζωή τόσο απότομα και άδικα.

Συγκεκριμένα στα μάτριξ του γηπέδου έπαιζε ένα συγκινητικό βίντεο με μερικές από τις καλύτερες στιγμές του Μπάλντοκ στον σύλλογο, ενώ τοποθετήθηκε στην άκρη του γηπέδου και ένα στεφάνι, με τον κόσμο στις εξέδρες να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα του. Πριν από την σέντρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ οι ποδοσφαιριστές της Σέφιλντ έδωσαν όρκο νίκης για να αφιερώσουν το τρίποντο στον 31χρονο ο οποίος πλέον τους βλέπει από τον ουρανό.

Today, Sheffield United pays tribute to George Baldock.



Manager Chris Wilder and former Blade Enda Stevens honoured his memory by laying a wreath on the pitch. pic.twitter.com/szYfXZhONJ October 26, 2024

Huge applause from the whole stadium on two minutes for George Baldock. @SheffieldUnited v @stokecity #SCFC pic.twitter.com/RVQKUEjBUD — Rob Adcock (@RobAdcock) October 26, 2024

Brilliant moment as the blades players do their pre match huddle around a wreath for George Baldock pic.twitter.com/2PKeERRuQG — Joel Birmingham (@Joelbirmz12) October 26, 2024

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα μεγάφωνα έπαιζε το τραγούδι «Starman» το οποίο έγινε σύνθημα στα χείλη των οπαδών της Σέφιλντ για τον Μπάλντοκ.