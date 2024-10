Τζορτζ Μπάλντοκ: Ενός λεπτού σιγή και συγκίνηση στο Λιντς – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, με ελληνικές σημαίες και κατάθεση στεφάνων

Συγκινητικές στιγμές πριν την έναρξη του Λινς – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για την Championship, τη στιγμή που κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Τίμησαν τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ! Σε μια συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα διεξήχθη στο “Έλαντ Ρόουντ” το Λιντς – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, καθώς ο 31χρονος ποδοσφαιριστής -που έχασε τη ζωή του τόσο άδικα- αγωνιζόταν για 8 χρόνια στους φιλοξενούμενους.

από την πρώτη στιγμή, στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ, πολλοί φίλοι της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ άφησαν λουλούδια, αλλά και φανέλες έξω από το γήπεδο της ομάδας, θέλοντας να τον τιμήσουν.

Μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων επέστρεψε η δράση και στην Championship, με την αυλαία της 10ης αγωνιστικής να ανοίγει στο “Έλαν Ρόουντ” ανάμεσα σε Λιντς και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

In memory of George Baldock



Once a Blade, ALWAYS a Blade. pic.twitter.com/CfTSqRbJY9