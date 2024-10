Τζορτζ Μπάλντοκ: Η UEFA έστειλε συλλυπητήρια για το θάνατό του αλλά δεν είπε κουβέντα για αναβολή του Αγγλία – Ελλάδα

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ “βύθισε” στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο, παραμονές του Αγγλία – Ελλάδα, με την UEFA να στέλνει τα συλλυπητήριά της. Ούτε λέξη, όμως, για αναβολή του αγώνα για το Nations League.

Με ανάρτησή της στα social media, η UEFA είπε “αντίο” στον Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίο “έφυγε” ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη το ελληνικό ποδόσφαιρο και την οικογένεια του Παναθηναϊκού.

Την ίδια στιγμή, τα social media έχουν γεμίσει από μηνύματα που… κράζουν την UEFA, επειδή η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δεν έχει δείξει κάποια πρόθεση για αναβολή του Αγγλία – Ελλάδα, για το Nations League.

Θυμίζουμε ότι ο Τζορτζ Μπάλντοκ, πριν πάει στον Παναθηναϊκό, είχε μια μεγάλη καριέρα στα αγγλικά γήπεδα. Η Γαλανόλευκη θα αγωνιστεί με μαύρα περιβραχιόνια στο ματς με την Αγγλία, ενώ την ερχόμενη Κυριακή (13/10), στο εντός έδρας παιχνίδι με την Ιρλανδία (13.10.2024), θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

Ο Μπάλντοκ άλλωστε, ήταν ενεργό μέλος της Εθνικής ποδοσφαίρου την τελευταία διετία και αν δεν αντιμετώπιζε τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε απ’ τον Μάρτη κι έπειτα, μέχρι την επιστροφή του στα ματς των “πράσινων”, πιθανότατα θα βρισκόταν μαζί με την ελληνική ομάδα στο Λονδίνο.

On behalf of the European football community, we are deeply saddened by the passing of Panathinaikos and Greece defender George Baldock.



Our thoughts and heartfelt condolences go out to his family, friends, and teammates. pic.twitter.com/78zJwDjBIP