Τζορτζ Μπάλντοκ: Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ ψάχνει να βρει τον οπαδό που προσέβαλε τη μνήμη του Έλληνα ποδοσφαιριστή

Εμετικός οπαδός της Σέφιλντ Γουένσντεϊ προσέβαλε τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ, στο κυριακάτικο (10.11.2024) τοπικό ντέρμπι, στην έδρα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, αλλά η ομάδα που υποστηρίζει κάνει ήδη τις απαραίτητες κινήσεις, προκειμένου να τον κάνει να το μετανιώσει.

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ νίκησε εντός έδρας τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ για την 15η αγωνιστική της Championship (1-0), με το ματς να σημαδεύτηκε από μια ντροπιαστική σκηνή ενός τραγικού οπαδού των φιλοξενούμενων, ο οποίος προσέβαλε τη μνήμη του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ.

Ο συγκεκριμένος οπαδός της Γουένσντεϊ θέλησε να προκαλέσει τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ, έγραψε στο κινητό του το μήνυμα “Που είναι ο Μπάλντοκ;” και το έδειξε προς την πλευρά τους.

Για κακή του τύχη, το πρόσωπό του καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα του “Μπρέιμαλ Λέιν”, η φωτογραφία του διέρρευσε στα social media και μοιάζει πλέον εξαιρετικά αμφίβολο, αν θα μπορέσει να ξαναπατήσει σε γήπεδο.

Όπως έγινε γνωστό από την Σέφιλντ Γουένστνεϊ, η ομάδα ξεκίνησε έρευνα για την ταυτοποίηση αυτού του ατόμου.

“Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία του Γιορκσάιρ για μια άμεση έρευνα και καθιστούμε απολύτως σαφές ότι δεν υπάρχει θέση στο ποδόσφαιρο ή στην κοινωνία για μια τέτοια αποκρουστική συμπεριφορά”, τόνισε ο σύλλογος.

This Sheffield Wednesday fan has written “Where’s Baldock” and was showing it to the Sheffield United fans…



Disgusting#swfc pic.twitter.com/umP3GTDAia