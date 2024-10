Τζορτζ Μπάλντοκ: Ο ΜάκΑτι τίμησε τη μνήμη του, αφιερώνοντάς τα γκολ του με την Εθνική ελπίδων της Αγγλίας

Στον Τζορτζ Μπάλντοκ αφιέρωσε τα γκολ που πέτυχε στον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων της Αγγλίας απέναντι στην Ουκρανία ο Τζέιμς ΜακΑτί της Μάντσεστερ Σίτι.

Τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ θέλησε να τιμήσει ένα από τα κορυφαία ταλέντου του αγγλικού ποδοσφαίρου Τζέιμς ΜάκΑτι. Ο νεαρός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι σκόραρε 2 φορές για την Εθνική του απέναντι στην Ουκρανία, με τον ίδιο να σηκώνει τη φανέλα του, φανερώνοντας ένα συγκινητικό μήνυμα για τον αδικοχαμένο Έλληνα παίκτη.

«GB2 (Τζορτζ Μπάλντοκ #2), αναπαύσου ήσυχα αδερφέ μου» έγραψε το μπλουζάκι του ΜάκΑτι, ο οποίος δεν μπορούσε να κρύψει την συγκίνηση του.

James McAtee’s tribute to former Sheffield United teammate George Baldock after scoring for England U21’s tonight. pic.twitter.com/VG6UKSG8Bn