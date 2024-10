Τζορτζ Μπάλντοκ: Παναθηναϊκός και Τσέλσι τίμησαν τη μνήμη του στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Τσέλσι για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League, στο πρώτο παιχνίδι μετά το θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ στο ΟΑΚΑ.

Το Παναθηναϊκός – Τσέλσι γίνεται μάλιστα σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ, το οποίο και δεν ξέχασε τον Τζορτζ Μπάλντοκ, δημιουργώντας φοβερές εικόνες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στις κερκίδες.

Πανό, σημαίες, κορεό, αλλά και λάβαρα αφιερωμένα στον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή, έφτιαξαν ένα συγκλονιστικό σκηνικό στο γήπεδο των “πρασίνων”.

“Αθάνατος”, έγραψαν σε σχετικό πανό οι οπαδοί του “τριφυλλιού”, ενώ στο μάτριξ του ΟΑΚΑ εμφανίστηκε η εικόνα του Μπάλντοκ, με το μήνυμα “ένας από εμάς”.

For George. 💙



Our thoughts go out to George Baldock’s family, and everyone at Panathinaikos FC, following the sad passing of the defender recently.#CFC | #UECL pic.twitter.com/ZP8ZBikIcq