Τζορτζ Μπάλντοκ: Σπάει καρδιές η μητέρα ενός παιδιού που βοήθησε όταν ήταν παίκτης της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ βύθισε στο πένθος την οικογένειά του και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με το θάνατό του, για τον οποίο θρηνεί όμως και μία οικογένεια που βοήθησε όταν αγωνιζόταν στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στην Αγγλία.

Μία μητέρα στην Αγγλία έκανε μία ανάρτηση που σπάει καρδιές για τον Τζορτζ Μπάλντοκ, αφού αποκαλύπτει μία ιστορία που δείχνει τη γενναιοδωρία του διεθνούς ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας. Ο Μπάλντοκ είχε σπεύσει για να αγοράσει απινιδωτή σε ένα παιδάκι που αντιμετωπίζει πρόβλημα με την καρδιά του και η μητέρα του μικρού αγοριού δεν ξέχασε την πράξη αγάπης από τον τότε ποδοσφαιριστή της αγαπημένης τους Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

“Για εκείνους που δεν το ξέρουν, ο Χάρβεϊ διαγνώστηκε με μια καρδιακή πάθηση ελλαττωματικής βαλβίδας πριν κάποια χρόνια. Ήταν κάτι εντελώς ξαφνικό, ήρθε από το πουθενά, ένα τεράστιο σοκ για εμάς. Εγχειρίστηκε επιτυχώς και ευτυχώς είναι καλά. Από εδώ και στο εξής θα κάνεις διαρκώς εξετάσεις μέχρι να χρειαστεί κι άλλη επέμβαση. Ως γονιός αυτό μας προκαλεί μια συνεχή ανησυχία και είναι κάτι που πρέπει να ελέγχουμε.

Στην παλιά μας ομάδα κουβαλούσαμε έναν φορητό απινιδωτή, τον οποίο έπρεπε να επιστρέφουμε κάθε φορά όταν φεύγαμε από το γήπεδο, οπότε ξεκινήσαμε μια καμπάνια για να συγκεντρώσουμε χρήματα.

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ της Σέφιλντ έσπευσε αμέσως όταν άκουσε για τον Χάρβεϊ και του αγόρασε έναν απινιδωτή την επόμενη μέρα. Ήταν ένα προσωπικό δώρο από εκείνον, όχι κάτι που έκανε για δημοσιότητα ή μέσω του συλλόγου. Το έκανε από τη δική του τσέπη. Όπως βλέπετε, ήταν Χριστούγεννα και ο Τζορτζ μας ζήτησε να μη δημοσιεύσουμε κάτι, για αυτό το κρατήσαμε κρυφό μέχρι τώρα.

Ο Τζορτζ δεν θα μάθει ποτέ πόσα σημαίνει αυτό για εμάς και τι ηρεμία μας προσφέρει, ενώ επιτρέπει στον Χάρβεϊ να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο, γιατί ξέρουμε πως αν συμβεί κάτι, έχουμε τον απινιδωτή πάντα μαζί μας”.

Thanked him every time we saw him, but feel we haven’t thanked him enough. George bought Harvey a defib,which helped him continue to play football and the things he enjoys. He gave us peace of mind as parents on the side line! ❤️ #sheffieldunited #GeorgeBaldock Our Starman 🌟💔 pic.twitter.com/F66FldGAEv