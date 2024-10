Τζορτζ Μπάλντοκ: Συγκλονιστικό video αφιέρωμα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στον νεκρό ποδοσφαιριστή

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ πέθανε στα 31 του χρόνια και “πάγωσε” το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, στο οποίο και ξεχώρισε κυρίως με τη φανέλα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στην Αγγλία.

Για μία επταετία, ο Τζορτζ Μπάλντοκ ήταν βασικός μπακ στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και πανηγύρισε μαζί της την άνοδο στην Premier League, γράφοντας ιστορία για το σύλλογο.

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ δημιούργησε έτσι και ένα φοβερό video αφιέρωμα για τον διεθνή ποδοσφαιριστή, το οποίο και… σπάει καρδιές. Ο Μπάλντοκ φαίνεται να εκφράζει την αγάπη του για την ομάδα, αλλά και να πανηγυρίζει για εκείνη στο γήπεδο.

A special tribute for the Blades family to remember and celebrate George Baldock’s unforgettable time in the red and white shirt. ❤️ pic.twitter.com/xr2I8vs7uA