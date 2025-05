«Βάφτηκε» κόκκινο το Λίβερπουλ: Η παρέλαση των πρωταθλητών της Premier League

Η Λίβερπουλ πραγματοποίησε μία εκπληκτική σεζόν στην Αγγλία και κατέκτησε την Premier League για 20η φορά στην ιστορία της, γεγονός που έβγαλε για μία ακόμη φορά τους οπαδούς της στους δρόμους.

Το Λίβερπουλ “βάφτηκε” κόκκινο για τους νέους πρωταθλητές της Premier League, με χιλιάδες οπαδούς να ακολουθούν το λεωφορείο της ομάδας, για να πανηγυρίσουν μαζί με τον Άρνε Σολτ και τους παίκτες του, τη νέα μεγάλη επιτυχία του συλλόγου.

Στην πρώτη χρονιά του Σλοτ στον πάγκο της ομάδας, η Λίβερπουλ “σάρωσε” στην Premier League και έφθασε στην 20η κατάκτηση του τροπαίου, πιάνοντας στην κορυφή τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ως εκ τούτου, προκάλεσε… παροξυσμό τους οπαδούς της, που γιορτάζουν σήμερα (26/05/25) την κατάκτηση του πρωταθλήματος, στην παρέλαση των “κόκκινων”.

Join us LIVE for our Premier League trophy parade across Liverpool https://t.co/7K1wal8Q7w