Βαγγέλης Μαρινάκης: 14 χρόνια στον Ολυμπιακό γεμάτα επιτυχίες

Σαν σήμερα 18 Ιουνίου πριν από 14 χρόνια (2010) ο Ολυμπιακός άλλαξε σελίδα και πέρασε στα χέρια του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Συμπληρώνονται 14 χρόνια από τότε που η ΠΑΕ Ολυμπιακός πέρασε στα χέρια του Βαγγέλη Μαρινάκη. Οι ερυθρόλευκοι γιορτάζουν την επέτειο με ένα εκτενές αφιέρωμα, το οποίο καταγράφει τι έχει συμβεί αυτά τα 14 χρόνια και την γιγάντωση του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα.

Το αφιέρωμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

“Ήταν 18 Ιουνίου 2010, όταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλάμβανε την ηγεσία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, οδηγώντας τη μέχρι την κορυφαία στιγμή της ιστορίας της, την κατάκτηση δύο ευρωπαϊκών τροπαίων! Σε αυτά τα 14 χρόνια, ο Ολυμπιακός υπό την καθοδήγησή του κατόρθωσε να ανέβει επίπεδα τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και κοινωνικά, προσφέροντας μεγάλη βοήθεια σε συνανθρώπους μας που την είχαν πραγματική ανάγκη.

Αναλαμβάνοντας την ΠΑΕ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης «εκτόξευσε» και τον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό, καθιστώντας τον σύλλογο ως τον κορυφαίο πολυαθλητικό του κόσμου, έχοντας πια 314 τίτλους σε όλα τα βασικά ομαδικά αθλήματα, με ευρωπαϊκά τρόπαια και σε αθλήματα όπως το πόλο και το βόλεϊ!

Τα πέντε αστέρια στο έμβλημα του Θρύλου

Κατά τη θητεία του Βαγγέλη Μαρινάκη ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει δέκα Πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο, τέσσερα Κύπελλα και τέσσερα νταμπλ! Η γιγάντωση, η απόλυτη καταξίωση του κλαμπ σημειώθηκε την αγωνιστική περίοδο 2023-2024. Η ομάδα Νέων του συλλόγου κατέκτησε το UEFA Youth League, θέτοντας νοκ άουτ ομάδες όπως η Inter, η Bayern και η Milan. Ακολούθησε η κορύφωση με την πρώτη ομάδα, η οποία επικράτησε της Fiorentina στην «OPAP Arena» και κατέκτησε το UEFA Europa Conference League, ενώ είχε προηγηθεί η μυθική ανατροπή σε βάρος της Maccabi Tel Aviv και οι προκρίσεις απέναντι σε Ferencvaros, Fenerbahce και Aston Villa!

Μετά την κατάκτηση του Conference League άλλαξε το έμβλημα του Ολυμπιακού, έχοντας πλέον πέντε αστέρια πάνω από το δαφνοστεφανωμένο Έφηβο! Τα τέσσερα αστέρια συμβολίζουν τα 47 πρωταθλήματα της ομάδας και το πέμπτο, το οποίο ξεχωρίζει με το μέγεθός του, συμβολίζει τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο!

Τα μεγαθήρια που υποκλίθηκαν στο «ερυθρόλευκο» μεγαλείο

Στα 14 χρόνια του Βαγγέλη Μαρινάκη, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταφέρει να φτάσουν σε πολύ σπουδαίες νίκες και προκρίσεις στην Ευρώπη, σε όλες τις διοργανώσεις της UEFA. Κι αν αποκορύφωμα ήταν αυτή απέναντι στη Fiorentina, που οδήγησε τον σύλλογο στην ευρωπαϊκή κούπα γράφοντας Ιστορία, μεγαθήρια όπως οι Borussia Dortmund, Milan, Benfica, Manchester United, Juventus, Atlético de Madrid, West Ham, Marseille, Arsenal υποκλίθηκαν στο μεγαλείο του Θρύλου! Επιπλέον, υπό την ηγεσία του Βαγγέλη Μαρινάκη ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει στην υψηλότερη θέση που έχει κατακτήσει στην ιστορία του στην Ευρώπη, στην 21η!

Ταβάνι του ο ουρανός

Όλα αυτά τα χρόνια ο Ολυμπιακός κατάφερε να αλλάξει το status του στην Ευρώπη, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στις υποδομές και στην οργάνωση, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διαθέτει πια ο Θρύλος εγκαταστάσεις εφάμιλλες των μεγάλων κλαμπ της Ευρώπης, γιατί και ο Ολυμπιακός συγκαταλέγεται σε αυτά. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει επενδύσει στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά και στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, το οποίο έχει αλλάξει ριζικά και αποτελεί ένα κόσμημα, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται ως ένα από τα κορυφαία προπονητικά κέντρα της Ευρώπης.

Εγκαταστάσεις στις οποίες όλα αυτά τα χρόνια προπονούνται και προετοιμάζονται για το μέλλον οι ποδοσφαιριστές της ακαδημίας του Ολυμπιακού, οι οποίοι κάθε χρόνο φέρνουν επιτυχίες στον σύλλογο, όπως με εκκωφαντικό τρόπο συνέβη κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο: Με την κατάκτηση της Super League Κ19 για δεύτερη διαδοχική χρονιά και με την κατάκτηση του UEFA Youth League! Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάπτυξη του δικτύου σχολών ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, το οποίο έχει απλωθεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο, διαθέτοντας πλέον σχολές σε Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Ντουμπάι, αλλά και στην Ευρώπη.

Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα στα ερασιτεχνικά τμήματα του συλλόγου, προσφέροντας δεκάδες εκατομμύρια ευρώ! Με τη δική του υποστήριξη ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός κατάφερε να γίνει ο απόλυτος αυτοκράτορας στην Ελλάδα, αλλά και να κατακτήσει την Ευρώπη!

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 14 ετών, ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός έχει κατακτήσει 117 τίτλους, εκ των οποίων δέκα ευρωπαϊκούς στα βασικά ομαδικά αθλήματα! Επτά ευρωπαϊκά έχει πανηγυρίσει στο γυναικείο πόλο και από ένα σε πόλο ανδρών, βόλεϊ ανδρών και βόλεϊ γυναικών, με αποτέλεσμα να καταστεί ως ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στον κόσμο με επιτυχίες σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, επί προεδρίας Βαγγέλη Μαρινάκη ο σύλλογος κατάφερε να ξεπεράσει τους 300 τίτλους σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, φτάνοντας τους 314!

Η συνέπεια και η σκληρή δουλειά, όμως, δε φαίνεται μόνο μέσα από τους τίτλους, αλλά και από την επένδυση και την ανάπτυξη. Επί των ημερών του Βαγγέλη Μαρινάκη αναπτύχθηκαν ή ακόμη και δημιουργήθηκαν και άλλα τμήματα του Ερασιτέχνη, όπως αυτά του μπάσκετ γυναικών, αλλά και το χάντμπολ ανδρών, τα οποία δεν άργησαν να φέρουν νέους τίτλους και επιτυχίες στον σύλλογο. Το τμήμα του χάντμπολ, άλλωστε, όχι μόνο κατάφερε να κατακτήσει το Πρωτάθλημα τη σεζόν 2023-2024, αλλά έφτασε για πρώτη φορά σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, σε αυτήν του European Cup.

Πάντα δίπλα στον συνάνθρωπο, χρόνια προσφοράς ζωής

Ο Ολυμπιακός έχει αναπτύξει και έχει γιγαντώσει το κοινωνικό του έργο τα τελευταία χρόνια, διότι αυτή είναι η επιθυμία του Βαγγέλη Μαρινάκη. Να βρίσκεται ο Ολυμπιακός δίπλα σε όλους και να αποδεικνύει κάθε φορά ότι αποτελεί κάτι περισσότερο από έναν αθλητικό σύλλογο. Ο ίδιος ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού έχει υποστηρίξει διαχρονικά πολλές ελληνικές και διεθνείς φιλανθρωπικές οργανώσεις είτε ιδιωτικά, είτε ως ηγέτης και ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού. Έχει προσφέρει τεράστια βοήθεια σε συνανθρώπους μας και η κοινωνική συνεισφορά του Θρύλου έχει γίνει πλέον η καθημερινότητα του συλλόγου. Ας δούμε μερικά παραδείγματα…

– Ήταν Δεκέμβριος του 2010, όταν ο Ολυμπιακός σε συνερασία με τον ΟΗΕ φιλοξένησαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον 8ο Αγώνα Κατά της Φτώχειας, με παρόντες τους Ζινεντίν Ζιντάν και Ρονάλντο, οι εισπράξεις του οποίου διατέθηκαν για την παροχή βοήθειας στους πληθυσμούς του Πακιστάν και της Αϊτής που δοκιμάζονταν. Ο Ολυμπιακός προσκάλεσε περισσότερους από 50 ποδοσφαιριστές από ομάδες όλου του κόσμου, για να αγωνιστούν σε ένα παιχνίδι αστέρων, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά σε περισσότερες από 30 χώρες.

– Το 2011 ο Βαγγέλης Μαρινάκης στήριξε την προσπάθεια ανοικοδόμησης της Ιαπωνίας από το καταστροφικό τσουνάμι του 2011. Ο Ολυμπιακός ήταν η πρώτη διεθνώς ποδοσφαιρική ομάδα που προσέγγισε τους εκπροσώπους της Ιαπωνίας, προσκαλώντας τον Ιάπωνα Πρέσβη σε ειδική τελετή, όπου έλαβε επιταγή από την ομάδα για την αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής.

– Το 2012 μέσω της μη κυβερνητικής οργάνωσης (ΜΚΟ) Greece Debt Free, εξαγόρασε 1.364.000€ του ελληνικού χρέους, προσφέροντας 168.590€ εκ μέρους των 55 παικτών και υπαλλήλων της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

– Το 2013 ο Ολυμπιακός και η UNICEF ανακοίνωσαν την εταιρική τους συνεργασία σε μια παγκόσμια πρωτοβουλία, την Εκστρατεία 100% της UNICEF, για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εμβολιασμού παιδιών σε διάφορες χώρες του κόσμου που αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Το ίδιο έτος ο Βαγγέλης Μαρινάκης ενίσχυσε σημαντικά το Steven Gerrard Foundation, μια γνωστή φιλανθρωπική οργάνωση, η οποία επικεντρώνεται σε παιδιά που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, καθώς και σε εκείνα που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες.

– Σε ετήσια βάση, από το 2010, ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης στηρίζουν ηθικά και οικονομικά τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα». Κρατούν ζωντανή τη φλόγα για ζωή μερικών πολύ ξεχωριστών ανθρώπων, των παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια.

– Από το 2014 ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός είναι μέγαλοι χορηγοί του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, στη Μυρτιά Ηρακλείου, στηρίζοντας έμπρακτα την καθημερινή λειτουργία του, καθώς και τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το Μουσείο για την προώθηση του έργου του μεγάλου στοχαστή και λογοτέχνη.

– Υπό την καθοδήγηση και την έμπνευση του Βαγγέλη Μαρινάκη ο Ολυμπιακός προχώρησε σε παρέμβαση ανθρωπιάς στο προφυγικό, αφού από τις 4 Μαρτίου 2016 και για δύο μήνες, έως ότου αναλάβει ο κρατικός μηχανισμός, ο Ολυμπιακός παρείχε τροφή, νερό, είδη ένδυσης και υπόδησης στους πρόσφυγες που παρέμεναν στις Πύλες του λιμανιού του Πειραιά. Οι μερίδες φαγητού ξεπέρασαν τις 70.000 ενώ τα είδη ένδυσης καθώς και τα παιχνίδια άγγιξαν τις 150.000.

– Από το 2016 ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρέχει έμπρακτη στήριξη στο έργο του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ για το Δικαίωμα Συμμετοχής στον Αθλητισμό χωρίς Διακρίσεις με διεθνείς διαστάσεις. Τον ίδιο χρόνο ξεκίνησε το πρόγραμμα «Μαζί Στη Ζωή! – Μαζί Στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ!». Μαθητές με διανοητικές αναπηρίες Ειδικών Σχολείων του Πειραιά, προπονήθηκαν στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Το πρόγραμμα αναδείχθηκε ως Ευρωπαϊκή Βέλτιστη Πρακτική στην έρευνα του Ulster University «The Engagement of Disabled People in European Football – Best Practice Cases» που διεξήχθη για την UEFA.

– Το 2017 ο Βαγγέλης Μαρινάκης μέσω της ΠΑΕ Ολυμπιακός προσέφερε δωρεά στη μνήμη του πατέρα του Μιλτιάδη Μαρινάκη, στο Σύλλογο Βορείου Ελλάδος για Άτομα με Συγγενείς Καρδιοπάθειες «Παιδικές Καρδιές» για την αγορά του εξοπλισμού του Ιατρείου Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑ». Το ίδιο έτος, σύσσωμος ο οργανισμός του Ολυμπιακού με εντολή του Βαγγέλη Μαρινάκη πρόσφερε έμπρακτη στήριξη στους πληγέντες από τις πλημμύρες, στη Μάνδρα Αττικής. Το ίδιο συνέβη και το 2021, όποτε ο Ολυμπιακός βρέθηκε σε Αρκαλοχώρι και Καστέλι, όπως και στην Ελασσόνα της Λάρισας, περιοχές οι οποίες είχαν πληγεί από σεισμούς. Δίπλα και στους κατοίκους της Εύβοιας το 2021, οι οποίοι δοκιμάστηκαν σκληρά από τις φωτιές του καλοκαιριού.

– Τον Απρίλιο του 2022 ο Ολυμπιακός μέσω του Βαγγέλη Μαρινάκη έδειξε τη στήριξή του στους Ουκρανούς πρόσφυγες του αιματηρού πολέμου με τη Ρωσία, με τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Τα έσοδα του «Αγώνα για την Ειρήνη», ύψους 102,000 ευρώ, διατέθηκαν αποκλειστικά για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στα θύματα καθώς και για τις ανάγκες των προσφύγων του πολέμου.

– Από τη σεζόν 2022-23 ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη η οποία εγκατέστησε μόνιμα την υπηρεσία ακουστικής περιγραφής, σε άτομα με οπτική αναπηρία, σε όλους τους αγώνες στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών.

– Καθημερινά εδώ και χρόνια ο Βαγγέλης Μαρινάκης στηρίζει οικονομικά το έργο της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά, ενισχύοντας τα συσσίτιά της που προσφέρονται σε χιλιάδες ανθρώπους.

– Οι καταστροφικές πλημμύρες τον Σεπτέμβριο του 2023 στη χώρα δεν άφησαν ασυγκίνητο τον Βαγγέλη Μαρινάκη, με πρωτοβουλία του οποίου εστάλησαν στον Βόλο νταλίκες με 30.000 φιάλες νερού και στην Καρδίτσα 25.000 φιάλες νερού, κούτες με ξηρά τροφή, αλλά και είδη πρώτης ανάγκης για τους ηλικιωμένους ανθρώπους.

14 χρόνια προσφοράς ζωής από τον Ολυμπιακό και τον Βαγγέλη Μαρινάκη… 14 χρόνια χαράς και υπερηφάνειας!”

Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε το μήνυμά του για τα 14 χρόνια στο τιμόνι της ομάδας, τονίζοντας πως γράφτηκε ιστορία με την κατάκτηση των δύο ευρωπαϊκών τροπαίων.

“2010-2024 | 14 ΧΡΟΝΙΑ. Γράψαμε ιστορία κερδίζοντας δύο ευρωπαϊκά τρόπαια!

Η πρώτη μας ομάδα κέρδισε υπερήφανα το UEFA Europa Conference League και η Κ19 μας το UEFA Youth League! Για πρώτη φορά στην ιστορία των διοργανώσεων της UEFA ένας σύλλογος κατακτά δύο ευρωπαϊκούς τίτλους την ίδια σεζόν και για πρώτη φορά ένας ελληνικός ποδοσφαιρικός σύλλογος κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο!

Συνεχίζουμε να δουλεύουμε ακόμα πιο σκληρά από πριν και να τα δίνουμε όλα σε καθημερινή βάση, ώστε ο Ολυμπιακός να συνεχίσει να στοχεύει ψηλά και να κάνει τα όνειρα πραγματικότητα! Ζήτω ο Ολυμπιακός”.