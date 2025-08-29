Βαγγέλης Μαρινάκης: Στο Νότιγχαμ ονειρευόντουσαν την επιστροφή στην Ευρώπη, τελειώνουμε με ακόμη 2-3 παίκτες

Η Νότιγχαμ Φόρεστ επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 30 χρόνια και το μεσημέρι της Παρασκευής (29.08.2025), το όνομά της μπήκε στην κλήρωση του Europa League. Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη έμαθε τις οκτώ ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase της διοργάνωσης.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις Φερεντσβάρος (εντός), Μπράγκα (εκτός), Μάλμε (εντός), Μπέτις (εκτός), Μίντιλαντ (εντός), Στουρμ Γκρατς (εκτός), Πόρτο (εντός), Ουτρέχτη (εκτός) στη League Phase του Europa League. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στο “Grimaldi Forum” του Μονακό τοποθετήθηκε σχετικά και αποκάλυψε πως η αγγλική ομάδα θα ενισχυθεί μέσα στο επόμενο διήμερο με 2-3 παίκτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Όλος ο κόσμος στο Νότιγχαμ ονειρευόντουσαν την επιστροφή στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Πιστεύω ότι η Νότιγχαμ έχει μία πάρα πολύ καλή ομάδα για το Europa League, δύσκολη κλήρωση, αλλά πιστεύω πως έχουμε την ομάδα για να προχωρήσει ακόμη περισσότερο και να πάμε μέχρι τέρμα. Είμαι αισιόδοξος ότι η ομάδα αυτή έχει ενισχυθεί. Με σκληρή δουλειά θα μπορέσει να προχωρήσει πολύ καλά στη διοργάνωση. Κληρωθήκαμε με τη Μάλμε και όλοι θυμούνται το 1979 που την κερδίσαμε και κατακτήσαμε το Champions League. Θα είναι μία πολύ καλή περίσταση για να φέρει μνήμες σε όλον τον κόσμο, οι οποίες δεν ξεχνιούνται” ανέφερε αρχικά, μιλώντας στην Cosmote TV.

Σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση της αγγλικής ομάδας, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, επισήμανε: “Η εικόνα είναι καλύτερη από πέρυσι και μην ξεχνάμε ότι έχουμε στην ομάδα ακόμη τους 10 από τους 11 παίκτες που πήγαν πολύ καλά. Φέτος έχουμε ενισχυθεί. Είναι κάτι που χρειαζόταν, γιατί έχουμε πολύ περισσότερα παιχνίδια. Πλέον, έχουμε περισσότερους παίκτες, καλούς παίκτες, ισάξιους παίκτες και πιστεύω ότι αυτό που έπρεπε να γίνει έγινε. Θα τελειώσουμε και τις επόμενες 48 ώρες ορισμένες διαπραγματεύσεις για 2-3 άλλους παίκτες. Θεωρώ ότι όταν έρθει η ώρα θα είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται”.