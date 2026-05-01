Βαλένθια – Παναθηναϊκός ανάλυση: Την κέρδισε και με το παιχνίδι που της αρέσει

Πριν την έναρξη της σειράς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague, ούτε ο πιο αισιόδοξος οπαδός του τριφυλλιού δεν θα πίστευε ότι η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα βρίσκεται μία ανάσα από το Final Four μετά τα πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία.

Κι όμως o Παναθηναϊκός του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος όλη τη χρονιά δεν μπορούσε να κάνει 2-3 σερί καλά παιχνίδια στην Euroleague, άλλαξε πρόσωπο, μπήκε σε κλίμα πλέι οφ και υπερκέρασε δύο φορές το εμπόδιο της τρομερής στην κανονική περίοδο Βαλένθια μέσα στη Roig Arena.

Σε ένα Game 2 που εξελίχθηκε σε… ρόλερ κόστερ συναισθημάτων, ο Χέιζ-Ντέιβις κρατούσε το «κλειδί» της επιτυχίας, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στο 2-0 στη σειρά με τη Βαλένθια και πλέον ο επτάστερος απέχει μία νίκη από την πρόκριση στο Final Four στο «σπίτι» του, το ΟΑΚΑ!

Ένα τρίποντο του Αμερικανού έφερε το προβάδισμα στα 25΄΄ για τη λήξη της παράτασης, ενώ ο ίδιος διαμόρφωσε στην εκπνοή το τελικό 105-107, με τον Παναθηναϊκό να περνάει και πάλι από τη Roig Arena, στον δεύτερο αγώνα στα πλέι οφ της Euroleague.

WHAT JUST HAPPENED IN VALENCIA @NIGEL_HAYES WINS IT AT THE BUZZER pic.twitter.com/LSHqT6ZLaW — EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2026

Πλέον το «τριφύλλι» έχει την ευκαιρία στο Telekom Center Athens την προσεχή Τετάρτη (6/5, 21:15) να… σκουπίσει τη σειρά με τη Βαλένθια!

Tη νίκησε και στο παιχνίδι της, δείχνοντας γιατί είναι καλύτερη ομάδα

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αποδράσει με δύο διαφορετικούς τρόπους από τη Roig Arena. Στο πρώτο παιχνίδι, επιστράτευσε την άμυνα του, χαμήλωσε τον ρυθμό του αγώνα και έβγαλε τη Βαλένθια έξω από τα νερά της, κάνοντας το 1-0.

Το δεύτερο παιχνίδι ήταν μία τελείως διαφορετική ιστορία κι αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός κατάφερε να υποτάξει τη Βαλένθια με τον τρόπο που αυτή λατρεύει, την επίθεση.

Σ’ έναν αγώνα αποθέωση του επιθετικού μπάσκετ, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κατάφερε να πάρει και πάλι τη νίκη, πολύ απλά γιατί διαθέτει τρομερά ταλαντούχους και έμπειρους παίκτες, ικανούς να σου πάρουν ένα παιχνίδι με την προσωπικότητά τους.

Ένας τέτοιος παίκτης είναι ο Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος έδειξε γιατί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τίναξε την μπάνκα στον αέρα τον Φεβρουάριο για να τον φέρει στον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός φόργουορντ πήρε κυριολεκτικά την ομάδα στις πλάτες του στα τελευταία λεπτά και με 8 σερί προσωπικούς πόντους σ’ ένα λεπτό, οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη νίκη.

Ο Ντέιβις δεν δίστασε να βγει μπροστά, ζήτησε την μπάλα και εκτέλεσε με κάθε πιθανό τρόπο τους Ισπανούς, υπογράφοντας το 2-0 του Παναθηναϊκού.

Πλέον οι πράσινοι καλούνται να “τελειώσουν” τη δουλειά στο “σπίτι” τους. Έτσι όπως ήρθε η σειρά, η “σκούπα” (3-0) είναι μονόδρομος!