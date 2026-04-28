Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Εκτός ο Λόπεθ-Αροστέγκι, έτοιμοι οι Μουρ και Πραντίγια

Σχεδόν πάνοπλη η ισπανική ομάδα κόντρα στους πράσινους
Ο Ομάρι Μουρ
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Η Βαλένθια υποδέχεται απόψε (28/4/2026, 21:45) τον Παναθηναϊκό στη Roig Arena, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Τσάβι Λόπεθ-Αροστέγκι, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο.

Ο Ισπανός δεν έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ομάδα, σε αντίθεση με τους Ομάρι Μουρ, Χάιμε Πραντίγια και Μπράξτον Κι, οι οποίοι ήταν αμφίβολοι αλλά θα αγωνιστούν κανονικά κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Μουρ είχε ενοχλήσεις στον ώμο, ωστόσο αναμένεται να πάρει λεπτά συμμετοχής.

Αθλητικά
