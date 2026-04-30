Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Η δωδεκάδα του τριφυλλιού για το Game 2

Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το Game 2 με τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ της Euroleague.

O Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να παρατάξει τον Παναθηναϊκό με την ίδια συνταγή με το πρώτο παιχνίδι με τη Βαλένθια.

Στην αποστολή θα είναι και πάλι ο Μάριους Γκριγκόνις και Βασίλης Τολιόπουλος, με τον Κώστα Σλούκα φυσικά να είναι εκτός μετά την επέμβαση στον μηνίσκο που υποβλήθηκε.

Εκτός είναι ακόμα οι Καλαϊτζάκης και Σαμοντούροφ.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Γκριγκόνις, Όσμαν, Χέις-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου