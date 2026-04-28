Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Η ισπανική ομάδα άκουσε τα παράπονα του Εργκίν Αταμάν και του έδωσε επιπλέον χώρο

Ένα έξτρα δωμάτιο θα έχει το τεχνικό επιτελείο των “πρασίνων” στην Roig Arena
Ο Εργκίν Αταμάν μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βαλένθια για την 37η αγωνιστική της Euroleague είχε εκφράσει τα παράπονά του στη συνέντευξη Τύπου για τα αποδυτήρια του γηπέδου, υποστηρίζοντας ότι δεν καλύπτουν πλήρως τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Οι εγκαταστάσεις της Roig Arena ελέγχθηκαν από τη Euroleague στην αρχή της σεζόν, αλλά και μετά τα παράπονα του Τούρκου προπονητή η Βαλένθια προχώρησε σε αλλαγή.

Όπως έγινε γνωστό, η Βαλένθια έδωσε τελικά επιπλέον χώρο στον Εργκίν Αταμάν μετά τα παράπονά, με τη την ισπανική ομάδα να παραχωρεί στον Τούρκο κόουτς έναν ακόμα χώρο.

Πρόκειται για ένα έξτρα δωμάτιο που μπορεί να φιλοξενήσει το προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού.

