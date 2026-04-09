Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τον αγώνα

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στην έδρα της Βαλένθια για την 37η αγωνιστική της Euroleague.

Με κεκτημένη ταχύτητα από τη σαρωτική εμφάνιση κόντρα στην Μπαρτσελόνα, o Παναθηναϊκός θα ψάξει το διπλό που θα τον θα φέρει μία “ανάσα” από την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague.

Με ρεκόρ 21-15, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ισοβαθμεί στην 6η θέση με τη Ζαλγκίρις, επί της οποίας υπερτερεί λόγω των δύο νικών του στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Ο κρίσιμος αγώνας με τη Βαλένθια θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.