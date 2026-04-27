Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Οι Ισπανοί δεν αλλάζουν αποδυτήρια, παρά τις διαμαρτυρίες του Αταμάν

Η διοργανώτρια Αρχή έλεγξε τις εγκαταστάσεις χωρίς να επιβάλλει παρεμβάσεις
Ο Εργκίν Αταμάν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια/ EUROKINISSI

Ο Εργκίν Αταμάν μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βαλένθια για την 37η αγωνιστική είχε εκφράσει τα παράπονά του στη συνέντευξη Τύπου για τα αποδυτήρια του γηπέδου.

Η Βαλένθια, σύμφωνα με ισπανικά Μέσα, δεν σκέφτεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αλλαγές στα αποδυτήρια για τη σειρά των πλέι οφ κόντρα στον Παναθηναϊκό, καθώς υποστηρίζει ότι καλύπτουν πλήρως τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Οι εγκαταστάσεις της Roig Arena έχουν ελεγχθεί από τη Euroleague, πριν την έναρξη της σεζόν, αλλά και μετά τα παράπονα του Τούρκου προπονητή, χωρία να προκύψει ανάγκες για παρεμβάσεις.

Το πρώτο παιχνίδι της σειράς είναι την Τρίτη (28/04/26, 21:45) με τους πράσινους να στοχεύουν να «πάρουν» το πλεονέκτημα έδρας από τους Ισπανούς.

