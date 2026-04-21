Βαλένθια – Παναθηναϊκός στα playoffs της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός πήρε άνετη και επιβλητική νίκη κόντρα στη Μονακό με 87-79 για τα play in της Euroleague και θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας στα playoffs της διοργάνωσης.

Η Βαλένθια έχει δυσκολέψει πολύ τον Παναθηναϊκό τη φετινή σεζόν, καθώς τον έχει κερδίσει δύο φορές σε ισάριθμες αναμετρήσεις, επιβάλλοντας τον τρόπο παιχνιδιού της και οι πράσινοι θα πρέπει να βρουν λύση σε αυτό.

Ο Εργκίν Αταμάν θα κληθεί να «κλειδώσει» την Βαλένθια για να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας που θα διεξαχθεί το τριήμερο 22-24 Μαΐου.

Η Μονακό θα αντιμετωπίσει το νικητή του Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας για την 8η θέση της διοργάνωσης. Ο νικητής του συγκεκριμένου αγώνα θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στα playoffs.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει εκείνη του Πέδρο Μαρτίνεθ στην Βαλένθια το βράδυ της Τρίτης 28 Απριλίου στις 21:45 και το βράδυ της Πέμπτης 30 Απριλίου, επίσης στις 21:45. Οι ημέρες και οι ώρες των επόμενων αγώνων της σειράς δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.