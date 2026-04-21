Αθλητικά

Βάργκα: «Όταν υπέγραψα στην ΑΕΚ δεν πρόλαβα να αποχαιρετήσω τους συμπαίκτες μου στη Φερεντσβάρος»

Στην Ουγγαρία ο επιθετικός της Ένωσης για να μιλήσει με τους πρώην συμπαίκτες του
Ο Μπαρνάμπας Βάργκα εκμεταλλεύτηκε το τετραήμερο ρεπό, που έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στους παίκτες της ΑΕΚ, και ταξίδεψε στην Ουγγαρία για να επισκεφτεί και το προπονητικό κέντρο της Φερεντσβάρος.

Η Φερεντσβάρος υποδέχθηκε τον Βάργκα, ο οποίος μίλησε και στο επίσημο site της για την επίσκεψή του και ανέφερε ότι είναι πολύ χαρούμενος που είχε την ευκαιρία να αποχαιρετήσει τους πρώην συμπαίκτες του, καθώς όπως είπε όταν υπέγραψε στην ΑΕΚ δεν πρόλαβε να κάνει ούτε αυτό.

«Υπάρχουν πολλά υποχρεωτικά πράγματα στην ΑΕΚ, αλλά είμαι ευτυχής που δίνω λιγότερες συνεντεύξεις στην Ελλάδα», είπε γελώντας στην αρχική του τοποθέτηση ο Ούγγρος.

 

Και πρόσθεσε: «Ήταν πολύ καλό που συνάντησα ξανά τα παιδιά. Όταν υπέγραψα στην ΑΕΚ δεν είχα τη δυνατότητα να αποχαιρετήσω τη Φερεντσβάρος με τον τρόπο που ήθελα, Ήταν μια ευχαρίστηση που επέστρεψα για λίγο, θα είμαι στην Ουγγαρία ως την Πέμπτη».

Για τις διαφορές του ελληνικού με το ουγγρικό ποδόσφαιρο: «Ειλικρινά, δεν παρατήρησα κάποια τόσο σημαντική διαφορά, αλλά το παιχνίδι είναι λίγο πιο τεχνικό σε όλους τους τομείς. Το παιχνίδι είναι λίγο διαφορετικό σε ένταση και στον τομέα της φυσικής κατάστασης.

Υπάρχουν περισσότερες μεγάλες ομάδες, 5-6 σύλλογοι με παρόμοια δυναμική που παλεύουν μεταξύ τους. Το πρωτάθλημα είναι καλύτερο από αυτή την άποψη, επειδή εδώ στην Ουγγαρία υπάρχει μόνο η Φερεντσβάρος, και ίσως τώρα και η ΕΤΟ».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
259
149
134
131
100
Newsit logo
Newsit logo