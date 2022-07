Για τρία κακουργήματα μεταξύ των οποίων και η κακοποίηση ανηλίκου, κατηγορείται ο σταρ των Σάρλοτ Χόρνετς, Μάιλς Μπρίτζες, ο οποίος και είχε συλληφθεί μετά τις καταγγελίες της συντρόφου του και μητέρας των παιδιών του.

Ο Μπρίτζες έχασε ήδη το μαξ συμβόλαιό του από τους Σάρλοτ Χόρνετς, αλλά πλέον κινδυνεύει ακόμη και με φυλάκιση, για ενδοοικογενειακή βία και τον τραυματισμό των δύο παιδιών τους.

Πλέον ο Αμερικανός φόργουορντ θα παρουσιαστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, ενώ είχε μείνει ελεύθερος προσωρινά με εγγύηση 130.000 δολαρίων.

