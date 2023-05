Οι οπαδοί της Λίβερπουλ αποδοκίμασαν τον Βασιλιά Κάρολο, καθώς παιζόταν ο εθνικός ύμνος πριν από την αναμέτρηση της Premier League με την Μπρέντφορντ στο Άνφιλντ.

Η Premier League είχε επικοινωνήσει με όλες τις ομάδες, “προτείνοντας” να παιχτεί ο ύμνος προς τιμήν της στέψης του βασιλιά Καρόλου.

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ δεν είδαν αυτή τη κίνηση με καλό μάτι και αποδοκίμασαν τον νέο Βασιλιά, καθώς παιζόταν το God Save The King.

Μετά την έναρξη του αγώνα, μάλιστα, τραγούδησαν υβριστικά συνθήματα κατά του στέμματος και της βασιλικής οικογένειας.

Δείτε βίντεο:

Liverpool fans booing the national anthem before kick off pic.twitter.com/3tfyJqXZR6