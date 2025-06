Βασίλιε Μίσιτς και Φίλιπ Πετρούσεφ διασκέδασαν μαζί στην Αθήνα

Στην Ελλάδα βρίσκονται για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ο Βασίλιε Μίσιτς και ο Φίλιπ Πετρούσεφ, με τους δύο Σέρβους σταρ του μπάσκετ να διασκεδάζουν μαζί σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

Ο Βασίλιε Μίσιτς και ο Φίλιπ Πετρούσεφ έχουν επισκεφθεί και στο παρελθόν την Αθήνα, με τον δεύτερο να έχει υπάρξει παίκτης του Ολυμπιακού και να ανήκει ακόμη στην ομάδα του Πειραιά, την ώρα που ο δεύτερος έχει αγωνιστεί στο 3on3 του Γιώργου Πρίντεζη στη Σύρο.

Ο Σέρβος γκαρντ των Σάρλοτ Χόρνετς έχει επίσης συνδεθεί με τον Ολυμπιακό, αλλά και τον Παναθηναϊκό παλαιότερα, ενώ παραμένει “ανοιχτό” το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ευρώπη, με τον συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα της Σερβίας να περιμένει τις εξελίξεις στο συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες, μετά από ένα χρόνο δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα.

Just a casual night out in Athens for Vasilije Micic and Filip Petrusev #hoopsforthoughtgr #micic #petrusev #czv #kkcz #olympiacosbc #olympiacos #basketball #euroleague #greece #paobc pic.twitter.com/wAx5SK6NaS