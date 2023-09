Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στην Euroleague με αφορμή την βράβευση του από τον Ολυμπιακό, με τον παλαίμαχο θρύλο του συλλόγου να τονίζει πως η αγάπη του για την ομάδα είναι αληθινή.

Ο Σπανούλης θα δει την Κυριακή (17/09) το βράδυ να αποσύρεται η φανέλα που φορούσε στον Ολυμπιακό, με τον θρύλο της ομάδας ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα για να αλλάξει η σύγχρονη ιστορία των «ερυθρόλευκων» να μιλά στην Euroleague για την καριέρα του.

Μάλιστα ο Σπανούλης δεν παρέλειψε να αναφέρει την αγάπη που τρέφει για τον Ολυμπιακό, με τον ίδιο να αναφέρει πως είναι ευγνώμων και αγαπά με όλο του το είναι την ομάδα.

Την τιμή από τον Ολυμπιακό:

«Είναι κάτι ξεχωριστό για μένα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ολυμπιακό, τη διοίκηση, τους προέδρους και όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν σκληρά για μήνες για να γίνει αυτό. Είναι μια απίστευτη τιμή και είμαι περήφανος για αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσω να μείνω ψύχραιμος και να μη συγκινηθώ, να το απολαύσω και να ευχαριστήσω όσους θα είναι σε αυτή τη γιορτή. Έχω μεγάλη εκτίμηση για όλους».

Την καριέρα του:

«Πάντα λέω ότι δεν θέλω να αναφέρω τι έκανα όταν έπαιζα. Έκανα τα όνειρά μου πραγματικότητα και ίσως ακόμη παραπάνω. Δούλεψα πολύ σκληρά για να πετύχω και δεν τα κατάφερα μόνος. Είναι ομαδικό άθλημα και πάντα είχα σπουδαίους προπονητές, συμπαίκτες και ανθρώπους γύρω από την ομάδα, που με βοήθησαν να δείξω το ταλέντο μου».

Το πόσο τον βοήθησε η Ευρωλίγκα:

«Η Ευρωλίγκα είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση, παίζουν οι καλύτεροι παίκτες και ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Όταν παίζεις με τους κορυφαίους μπορείς να βελτιωθείς, με βοήθησε πολύ να γίνω καλύτερος».

Τη σχέση με τον Ολυμπιακό:

«Είμαι ευγνώμων. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένας τέτοιος δεσμός, όπως ο δικός μου με τους προέδρους, με τους ανθρώπους και τους φίλους του Ολυμπιακού. Είναι κάτι απίστευτο, είναι αληθινή αγάπη και όχι ψεύτικη, έρχεται από την καρδιά. Θα μείνει για πάντα και δεν ήρθε από τη μια μέρα στην άλλη. Κάθε συνεργασία θέλει χρόνο για να κερδίσεις τον σεβασμό και την εκτίμηση, αλλά αφότου έγινε ήταν τόσο δυνατή που έμεινε για πάντα».



Το γεγονός ότι παίκτες όπως Ντόντσιτς και Αντετοκούνμπο τον έχουν χαρακτηρίσει πρότυπο:

«Νιώθω υπέροχα, ειδικά όταν μιλάμε για παίκτες σπουδαίους όπως ο Λούκα και ο Γιάννης, που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου. Αυτή η έμπνευση που δίνω σε κάποιους, σε μεγάλους παίκτες ή και σε μικρά παιδιά, είναι πάνω από όλα για μένα, περισσότερο και από τους τίτλους. Πάντα είμαι ο εαυτός μου, ποτέ δεν προσπάθησα να υποκριθώ κάποιον άλλο, πάντα δούλευα σκληρά για να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου».

Τι του λείπει περισσότερο:

«Δεν μου λείπει, γιατί έχω γεμίσει από μπάσκετ. Κέρδισα τα πάντα και έδωσα τα πάντα στο μπάσκετ. Όταν παρακολουθώ Final 4 και μεγάλα παιχνίδια, σίγουρα θυμάμαι όλο αυτό το δημιουργικό στρες. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Δεν μου λείπει να παίζω μπάσκετ, τώρα προσπαθώ να γίνω το καλύτερο που μπορώ ως προπονητής και εκεί εστιάζω».

Την κληρονομιά στην Ευρωλίγκα:

«Κέρδισα πολλά από την Ευρωλίγκα, μια πολύ καλά οργανωμένη διοργάνωση, με μεγάλα γήπεδα, μεγάλους παίκτες και έπαιξα στο υψηλότερο επίπεδο βελτιώνοντας το παιχνίδι μου. Και μόνο που με θεωρούν ορόσημο στην ιστορία της Ευρωλίγκας, είναι κάτι που με κάνει περήφανο. Πάντα είχα στόχο να γίνω ένας από τους κορυφαίους και νιώθω ότι ανήκω εκεί».

Το αν σκέφτεται να δουλέψει στην Ευρωλίγκα ως προπονητής:

«Αυτή τη στιγμή όχι. Είμαι συγκεντρωμένος στο Περιστέρι bwin. Όταν είσαι στο κρεβάτι σου ονειρεύεσαι. Έχω στόχους και φιλοδοξίες, είμαι τέτοιος άνθρωπος, αλλά δεν βιάζομαι. Περιμένω τη στιγμή μου και δουλεύω όσο πιο σκληρά γίνεται στο νέο μου ρόλο, ώστε να γίνω ένας πραγματικά καλός προπονητής και να βοηθήσω την ομάδα μου να πετύχει».

Vassilis Spanoulis jersey retirement is set for today!



“It is an incredible honor for me and I’m proud for this moment. I will try to stay calm and not be sensitive. I will try to enjoy it.” pic.twitter.com/PkxPZ7MlmX