Βασίλης Σπανούλης: Οι φήμες τον βάζουν στην έξοδο από την Μονακό, πιθανό φινάλε πριν τον Ολυμπιακό

Η κατάσταση στη Μονακό φαίνεται πως έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Ο Βασίλης Σπανούλης εμφανίζεται να.. μετράει ώρες, για να περάσει την πόρτα της εξόδου από την ομάδα του πριγκιπάτου.

Τα οικονομικά προβλήματα των τελευταίων μηνών στη Μονακό, συνοδευόμενα με αγωνιστική αστάθεια, έχουν προκαλέσει τεράστια κρίση στην ομάδα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το μέλλον του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της ομάδας μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ.

Ο Έλληνας κόουτς απουσίασε από τα παιχνίδια της Μονακό με Σολέ και Ναντέρ. Η κίνηση αυτή ήταν ένα ηχηρό “καμπανάκι”, αλλά οι εξελίξεις φαίνεται πως αναμένονται ραγδαίες.

Οι πληροφορίες που μεταφέρονται τις τελευταίες ώρες δείχνουν πως ο Βασίλης Σπανούλης βρίσκεται ένα βήμα πριν την έξοδο. Σύμφωνα μάλιστα και με κάποιες πηγές, ο Έλληνας προπονητής έχει ήδη υποβάλει την παραίτησή του, περιμένοντας μόνο τις τυπικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί το «διαζύγιο» με τον σύλλογο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφασή του είναι οριστική, καθώς δεν έλαβε τις γραπτές εγγυήσεις που ζητούσε από τη διοίκηση σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τη σταθερότητα της ομάδας.

Ο Έλληνας τεχνικός της Εθνικής ομάδας, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις, ώστε να διακανονισθεί το οικονομικό σκέλος της αποζημίωσης του για να αποχωρήσει οριστικά από τον πάγκο της Μονακό και βρίσκεται σε επικοινωνία με τον μάνατζερ του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς και δικηγόρους για την στάση αναμονής που τηρεί, ώστε να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα.



Η Μονακό έχει πλέον οκτώ παίκτες στο ρόστερ της και θα προσθέσει τρείς παίκτες από την ακαδημία της για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αλλά την ενδιαφέρει να μην αναγκαστεί να δηλώσει αδυναμία συμμετοχής στα 7 εναπομείναντα παιχνίδια της Εuroleague και τιμωρηθεί από την διοργανώτρια αρχή. Αυτή τη στιγμή, δεν αποκλείεται ο Βασίλης Σπανούλης να απουσιάσει από το ματς με τον Ολυμπιακό (12.03.2026, 20.00, Newsit.gr, NOVASPORTS PRIME).