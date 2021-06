Η απόσυρση του Βασίλη Σπανούλη από την ενεργό δράση, έφερε προφανώς δικαιολογημένη «αναστάτωση» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με πρώην και συν συμπαίκτες του «Kill Bill» να τον αποχαιρετούν από τα παρκέ, εκφράζοντας τον θαυμασμό και τον σεβασμός τους, ενώ φυσικά από όσους του ευχήθηκαν τα καλύτερα στη συνέχεια της ζωής του δεν έλειψε ούτε ο διοικητικός ηγέτης του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σλούκας, Παπανικολάου, Μπουρούσης, Μπόγρης, Παπαπέτρου, Χεζόνια, ο σταρ του ΝΒΑ, Λούκα Ντόντσιτς, ήταν μόνο μερικοί από τους πιο επιφανείς συμπαίκτες ή αντιπάλους του Βασίλη Σπανούλης, που είπαν «αντίο» στον μεγάλο αρχηγό του Ολυμπιακού που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το Σάββατο (26/6), μαζί με αυτούς και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης που αποθέωσε τον «Kill Bill» για την προσφορά του στον σύλλογο αναφέροντας χαρακτηριστικά.

«Ένας μεγάλος αθλητής, ένας ηγέτης μέσα και έξω από τα γήπεδα με τεράστια προσφορά́ στο μπάσκετ. Χάρη σε εσένα, ζήσαμε όλοι μας θρυλικές στιγμές τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη! Με ό,τι και αν αποφασίσεις να ασχοληθείς από́ εδώ και πέρα, θα πρέπει να παραμείνεις για πάντα στην ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ. Χρειαζόμαστε προσωπικότητες, μαχητές, νικητές σαν εσένα, να μεταδώσουν το πάθος, τις εμπειρίες και τη δύναμή τους!».

«Συγχαρητήρια και μεγάλος σεβασμός για την απίστευτη καριέρα σου. Πηγή έμπνευση για πολλούς, πρότυπο για τους περισσότερους. Ένας πραγματικός θρύλος του μπάσκετ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Σλούκας.

«Σαν παιδί 19 χρονών τότε, είχα την τύχη να κάτσω δίπλα σου… Χωρίς να το ξέρεις, για μένα ήσουν παράδειγμα προς μίμηση για τον τρόπο που δούλευες και για το πόσο συγκεντρωμένος ήσουν πάντα στον στόχο σου! Συγχαρητήρια για την απίστευτη καριέρα σου! Ευχαριστούμε για όλα Βασίλη!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Ιωάννης Παπαπέτρου, που υπήρξε συμπαίκτης με τον «Kill Bill» στους Πειραιώτες, επί σειρά ετών.

«“Κοντέ”, όπως συνήθιζες να πιάνεις στον ύπνο επί χρόνια τις αντίπαλες άμυνες κάπως έτσι μας ξάφνιασες όλους το απόγευμα με την απόφασή σου! Αν και πίστευα ότι θα παίξεις άλλον έναν χρόνο, είμαι σίγουρος ότι πήρες την πιο σωστή απόφαση για σένα! Νιώθω τρομερά τυχερός που ήμουν συμπαίκτης και αντίπαλος σου, αλλά πιο πολύ απ’ όλα ευλογημένος που είμαι φίλος σου. Εύχομαι τα καλύτερα για σένα και την οικογένειά σου και ελπίζω να μείνεις στο μπάσκετ!!» ανέφερε ο Γιάννης Μπορούσης, προτρέποντας κι αυτός με τη σειρά του τον «Kill Bill», να μείνει στο χώρο του μπάσκετ.

«Το ποιος είναι ο Βασιλης Σπανούλης το ξέρουν όλοι. Μόνο το ότι κατάφερες στο αντίο σου να ενώσεις τους οπαδούς σε μια χώρα που κυριαρχεί η αντιπαλότητα δείχνει το μεγαλείο σου. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι τίτλοι τέλους έπεσαν στο πιο μικρό κατόρθωμα του Βασίλη που είναι ο αθλητισμός. Γιατί είσαι πάνω από το άθλημα. Τουλάχιστον για εμάς που σε έχουμε ζήσει. Το πραγματικό κατόρθωμα σου είναι ο χαρακτήρας σου και η οικογένεια σου. Σε ευχαριστούμε λοιπόν για όλες τις στιγμές που ζήσαμε εντός κ εκτός γηπέδων, τους τίτλους, αλλά κυρίως για την καθοδήγηση και τις συμβουλές. Στα καλύτερα που είμαι σίγουρος ότι έρχονται γιατί το μόνο πράγμα που δεν ξέρεις στην ζωή σου είναι η μετριότητα και το έχεις δείξει αμέτρητες φορές. Στην επόμενη σου μέρα λοιπόν που θα είναι τόσο λαμπρή και δεν θα σε κάνει να νοσταλγήσεις την παλιά ούτε λεπτό! Σε αγαπώ πολύ και για πάντα πλάι σου» ήταν το συγκινητικό μήνυμα του Γιώργου Μπόγρη.

«Πραγματικά το τέλος μιας εποχής .. αλλά τι εποχή!! Κανείς σαν εσάς τους 2!!! Ήμουν τυχερός που ανταγωνίστηκα και τους δύο πρωταγωνιστές του μπάσκετ όταν ήμουν 16 ετών παιδί, αλλά είδα το μεγαλείο σας πολλές φορές !! ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!! Σου εύχομαι ό, τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο και ελπίζω να μείνεις κοντά, το μπάσκετ σε χρειάζεται. Αληθινό ίνδαλμα. Θρύλος! Η νέα εποχή ξεκινά», ανέφερε το μήνυμα του Μάριο Χεζόνια, ο οποίος έδωσε «πράσινο» χρώμα στην ανάρτησή του, αφού επέλεξε φωτογραφίες του Σπανούλη όταν αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό, ενώ φυσικά έβαλε στην… εξίσωση και το άλλο «ιερό τέρας» του ελληνικού μπάσκετ που ακούει στο όνομα, Δημήτρης Διαμαντίδης.

