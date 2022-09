Το αγγλικό ποδόσφαιρο συμμετέχει στο πένθος της χώρας, μετά το θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ. Η 7η αγωνιστικής της Premier League αναβάλλεται.

Παρά το πιεσμένο πρόγραμμα που υπάρχει, λόγω του… χειμερινού Μουντιάλ του Κατάρ, η Premier League, ανακοίνωσε ότι αναβάλει την αγωνιστική δράση αυτό το τριήμερο (10, 11 και 12 /09) λόγω του θανάτου της Βασίλισσας Ελισσάβετ

Να αναφέρουμε ότι η βρετανική κυβέρνηση είχε αφήσει στην ευχέρεια της Λίγκας, το αν θα διεξαχθεί κανονικά η αγωνιστική ή θα αναβληθεί, με την διοργανώτρια να παίρνει τη συγκεκριμένη απόφαση.

Να αναφέρουμε ότι το ίδιο θα ισχύσει για τα πρωταθλήματα των χαμηλότερων κατηγοριών στην Αγγλία.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.