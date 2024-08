Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα παρέμεινε 15η και αύξησε τη διαφορά της από τη Σκωτία

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της UEFA μετά τα αποτελέσματα στα ματς της Πέμπτης (22.08.2024) και τη νίκη του ΠΑΟΚ.

Η Ελλάδα “μέτρησε” μια νίκη (του ΠΑΟΚ επί της Σάμροκ Ρόβερς με 4-0) και μια ήττα (του Παναθηναϊκού στην έδρα της Λανς με 2-1) και πρόσθεσε 250 βαθμούς στη βαθμολογία της στην UEFA.

Η Ελλάδα ανέβηκε στους 29.000 και βρίσκεται σταθερά 15η θέση, στο -200 από την 14η Δανία, ενώ απομακρύνθηκε από την 16η Σκωτία, που έχει 600 βαθμούς λιγότερους από τη χώρα μας.

Οι Δανοί είδαν την Κοπεγχάγη να νικά 2-0 την Κιλμάρνοκ και να παίρνει μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης για τη league phase του Conference League, δίνοντας παράλληλα 250 βαθμούς στη σκανδιναβική χώρα.

Την ίδια στιγμή -θυμίζουμε- η Σκωτία θα έχει εγγυημένα Σέλτικ, Ρέιντζερς και Χαρτς στην Ευρώπη φέτος.

Scotland added NO points this week, so they are starting to lag behind in the Top 15 Race!



If Scotland finish OUT of Top 15, then only the league Champion will enter the Champions League qualifies. pic.twitter.com/DL9B4IlOZm