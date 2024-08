Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα παρέμεινε 15η, μείωσε τη διαφορά από τη Δανία αλλά είχε την «απώλεια» της ΑΕΚ

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ενίσχυσαν την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA, αλλά η Ένωση γνώρισε ευρωπαϊκό αποκλεισμό, γεγονός που άφησε τη χώρα μας με τρεις εκπροσώπους.

Η Ελλάδα έμεινε στην 15η θέση της βαθμολογίας της UEFA έφτασε τους 28.700 πόντους και μάλιστα άνοιξε την διαφορά της από την 16η Σκωτία (28.400), χάρη στις νίκες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, παρέμεινε κοντά στην 14η Δανία (28.950).

Θυμίζουμε ότι οι δυο ομάδες γνώρισαν αποκλεισμούς, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει στα playoffs του Conference League και την ΑΕΚ να μένει εκτός Ευρώπης και να αφήνει έτσι τη χώρα μας με τρεις εκπροσώπους στις διοργανώσεις της UEFA (Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν εξασφαλισμένη την παρουσία τους σε league phase).

