Βαθμολογία UEFA: Βραδιά – όνειρο για την Ελλάδα με 3/3 προκρίσεις

Οι εκπρόσωποι της Ελλάδας έκαναν το 3/3 σε προκρίσεις με τους προκριματικούς αγώνες που έδωσαν το βράδυ της Πέμπτης (28.08.2025) με δύο νίκες (ΠΑΟΚ και ΑΕΚ) και μία ισοπαλία (Παναθηναϊκός) και βοήθησαν σημαντικά τη χώρα στη βαθμολογία της UEFA.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ απέκλεισαν Σάμσουνσπορ και Ριέκα αντίστοιχα, περνώντας στη League Phase του Europa League, ενώ η ΑΕΚ πέταξε εκτός Ευρώπης την Άντερλεχτ και θα αγωνιστεί στο Conference League. Πέραν των 500 βαθμών που μπήκαν στο σακούλι της Ελλάδας για τη βαθμολογία της UEFA, η χώρα μας έχει μπροστά της 30 αγώνες για να προσθέσει χιλιάδες ακόμα πόντους στη συγκομιδή της.

Η Ελλάδα εκμεταλλεύτηκε το απόλυτο μηδέν της Τσεχίας, η οποία έχασε παράλληλα μία ομάδα, την ώρα που και η Τσεχία είχε απώλειες, χάνοντας δυο ομάδες. Η χώρα μας κατάφερε έτσι να πλησιάσει στη 10η θέση όσο και να απομακρυνθεί σημαντικά από την 11η.

H απόσταση από τη 10η Τσεχία έπεσε στους 2.788 βαθμούς και από την 11η Νορβηγία ανέβηκε στους 725 πόντους, ενώ στους 1.637 βαθμούς είναι η διαφορά από την Πολωνία.

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 43.600 (+3.800 – 3/5)

10. Τσεχία 40.300 (+2.800 – 4/5)

11. Ελλάδα 37.512 (+3.300 – 4/5)

12. Νορβηγία 36.787 (+3.600 – 2/5)

13. Πολωνία 35.875 (+4.875 – 4/4)

14. Δανία 35.231 (+5.375 – 2/4)

15. Αυστρία 31.850 (+2.100 – 3/5)

Υπενθυμίζεται ότι από εδώ και πέρα, κάθε νίκη ελληνικής ομάδας θα δίνει 400 βαθμούς στη χώρα και κάθε ισοπαλία 200, όπως θα συμβαίνει και στην περίπτωση της Νορβηγίας, αν και οι Πολωνοί θα παίρνουν 500 και 250 αντίστοιχα, λόγω του ότι ξεκίνησαν με τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη αντί πέντε.